Enzo Maresca y su dura reflexión sobre la vida de los futbolistas marginados en Chelsea

Qué dijo Enzo Maresca de Alejandro Garnacho

Sobre la adaptación de Alejandro Garnacho, reciente incorporación proveniente del Manchester United, Maresca destacó que el delantero español nacionalizado argentino ha respondido positivamente: “En los últimos partidos entró muy bien por dentro y está adaptándose a nuestro estilo de juego. ¿Si está listo para ser titular? Sí, creo que está listo”.

Respecto al posible recibimiento de los hinchas rivales en Old Trafford, indicó que el entorno adverso no impedirá que el jugador despliegue su talento y se enfoque en su rendimiento. Maresca subrayó que la vida de un futbolista suele percibirse como privilegiada, pero detrás de cada decisión y cada margen de error existen sacrificios y situaciones difíciles, especialmente para quienes enfrentan momentos de marginación dentro del club.