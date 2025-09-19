Enzo Maresca y su dura reflexión sobre la vida de los futbolistas marginados en Chelsea
El técnico italiano se refirió a la situación de Raheem Sterling y Axel Disasi, comparando sus dificultades con la vida de su padre.
Enzo Maresca, director técnico del Chelsea, volvió a destacarse por sus declaraciones sin filtros al hablar de la situación de Raheem Sterling y Axel Disasi, quienes entrenan separados del plantel principal. Al ser consultado sobre el descontento de los jugadores, el entrenador explicó que conoce de primera mano la frustración de querer jugar y no poder hacerlo.
“He estado en la misma situación como jugador. No es agradable, porque uno quiere participar, pero a veces las circunstancias del club hacen que se entrene aparte. Lo único que se busca es brindar todas las herramientas para seguir trabajando, aunque no estés integrado al equipo”, señaló.
El italiano dejó claro que esta realidad no es exclusiva del Chelsea: “Esto pasa en cualquier club del mundo. Italia, España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Brasil… si el jugador y el club no encuentran solución, se le da la oportunidad de entrenar y mejorar, pero no estás en el equipo, no participas”.
Para ilustrar sus palabras, Maresca hizo una reflexión personal sobre la vida de su padre, un pescador que trabajó largas jornadas desde la madrugada hasta media mañana: “Esa es una vida muy dura; no la de un futbolista. Quise poner en perspectiva el esfuerzo y sacrificio que implica ganarse la vida de otra manera”.
Qué dijo Enzo Maresca de Alejandro Garnacho
Sobre la adaptación de Alejandro Garnacho, reciente incorporación proveniente del Manchester United, Maresca destacó que el delantero español nacionalizado argentino ha respondido positivamente: “En los últimos partidos entró muy bien por dentro y está adaptándose a nuestro estilo de juego. ¿Si está listo para ser titular? Sí, creo que está listo”.
Respecto al posible recibimiento de los hinchas rivales en Old Trafford, indicó que el entorno adverso no impedirá que el jugador despliegue su talento y se enfoque en su rendimiento. Maresca subrayó que la vida de un futbolista suele percibirse como privilegiada, pero detrás de cada decisión y cada margen de error existen sacrificios y situaciones difíciles, especialmente para quienes enfrentan momentos de marginación dentro del club.
