Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Gimnasia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Riestra vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2025.
Por la novena fecha del Torneo Clausura 2025, Deportivo Riestra y Gimnasia de La Plata se enfrentan este viernes desde las 17 en el estadio Guillermo Laza en el marco de la Zona B.
El Malevo viene de demostrar una vez más por qué su casa se convirtió en un verdadero bastión. En la jornada pasada venció 2-0 a Central Córdoba, resultado que lo dejó a tiro de la punta del grupo y con serias aspiraciones de meterse en la próxima Copa Libertadores, ya que de ganar quedará a solo un puesto de ese objetivo en la tabla anual.
Del otro lado, Gimnasia no atraviesa su mejor presente. El Tripero perdió en El Bosque ante Unión por 3-1 y dejó una floja imagen, algo que su técnico Alejandro Orfila reconoció abiertamente en conferencia de prensa.
La obligación para el Lobo es clara: necesita sumar de a tres para cortar una racha negativa de apenas un triunfo en sus últimas cinco presentaciones y volver a meterse en la pelea por los playoffs. Para Riestra, la meta es prolongar su histórica racha en el Guillermo Laza y confirmar que es un serio candidato tanto en el Clausura como en la carrera hacia los torneos internacionales.
Deportivo Riestra vs. Gimnasia: probables formaciones
- Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera, Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
