Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Riestra vs. Gimnasia

La obligación para el Lobo es clara: necesita sumar de a tres para cortar una racha negativa de apenas un triunfo en sus últimas cinco presentaciones y volver a meterse en la pelea por los playoffs. Para Riestra, la meta es prolongar su histórica racha en el Guillermo Laza y confirmar que es un serio candidato tanto en el Clausura como en la carrera hacia los torneos internacionales.