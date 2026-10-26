Javier Milei reapareció tras el triunfo de Lula da Silva: hizo "Six Seven" ante una Plaza de Mayo vacía

Frente a la mirada de los pocos transeúntes y la prensa acreditada, el Presidente comenzó a sonreír de forma exagerada y a realizar gestos infantiles ante las cámaras, haciendo repetidamente la seña del "Six Seven" con sus manos, en una mueca que combinó la negación de la derrota de su aliado con una llamativa falta de investidura.

El episodio pone de manifiesto la creciente dificultad de la gestión libertaria para procesar las derrotas políticas de sus aliados internacionales. El respaldo explícito a Bolsonaro y las agresiones previas vertidas contra la figura de Lula vuelven a colocar a la Argentina en una posición de extrema vulnerabilidad geopolítica y comercial.