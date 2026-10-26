La decisión que tomó Real Madrid con Kylian Mbappé en la ceremonia del Balón de Oro 2026

Finalmente, el premio quedó en manos de Rodri, mediocampista del Manchester City. La decisión generó malestar en el Real Madrid, que tampoco envió representantes a la ceremonia de 2025. La postura del club también se enmarcó en sus diferencias con la UEFA y en la disputa alrededor del proyecto de la Superliga europea. La asistencia de Mbappé en 2026 marcará un cambio respecto de aquella política de ausencia.