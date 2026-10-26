La decisión que tomó Real Madrid con Kylian Mbappé en la ceremonia del Balón de Oro 2026
El delantero francés asistirá a la ceremonia de Londres. Su presencia marcará el regreso del club español a una gala que había decidido boicotear.
Kylian Mbappé estará presente en la entrega del Balón de Oro 2026, que se celebrará este lunes en Londres. La información fue difundida por el periodista Fabrizio Romano y representa una novedad para el Real Madrid, que volverá a tener presencia en la ceremonia después de dos ediciones consecutivas sin asistir.
El delantero francés, uno de los candidatos al premio individual más prestigioso del fútbol, participará de una gala que reunirá a las principales figuras de la temporada. También se espera la presencia de Harry Kane y Lamine Yamal, otros nombres destacados entre los aspirantes.
¿Por qué el Real Madrid se ausentó de las últimas galas?
El distanciamiento del conjunto merengue comenzó en 2024, cuando la delegación decidió cancelar su viaje a París después de conocer que Vinicius Junior no sería el ganador del Balón de Oro. El brasileño era uno de los favoritos tras una temporada en la que resultó determinante para las conquistas de la Liga española y la Champions League.
Finalmente, el premio quedó en manos de Rodri, mediocampista del Manchester City. La decisión generó malestar en el Real Madrid, que tampoco envió representantes a la ceremonia de 2025. La postura del club también se enmarcó en sus diferencias con la UEFA y en la disputa alrededor del proyecto de la Superliga europea. La asistencia de Mbappé en 2026 marcará un cambio respecto de aquella política de ausencia.
Mbappé, entre los candidatos al Balón de Oro
La presencia del atacante francés será uno de los focos de atención de la ceremonia. Mbappé llega como una de las grandes figuras del Real Madrid y buscará quedarse con un reconocimiento que distingue al mejor futbolista del año. Junto a él, Kane y Yamal aparecen entre los protagonistas de una edición que reunirá a referentes de distintas generaciones y clubes.
La ceremonia se realizará desde las 17, hora argentina, en el London Palladium Theatre. Será la primera vez que la gala se celebre fuera de Francia, en el año del 70.º aniversario del premio, organizado por France Football y la UEFA.La elección de Londres también funciona como homenaje a Stanley Matthews, el inglés que recibió la primera edición del Balón de Oro en 1956.
Los 30 nominados al Balón de Oro masculino 2026
- Jude Bellingham
- Pau Cubarsí
- Marc Cucurella
- Ousmane Dembélé
- Luis Díaz
- Bruno Fernandes
- Gabriel
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Lamine Yamal
- Sadio Mané
- Marquinhos
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Nuno Mendes
- Lionel Messi
- João Neves
- Michael Olise
- Willian Pacho
- Julián Quiñones
- Declan Rice
- Rodri
- Fabián Ruiz
- William Saliba
- Ferran Torres
- Dayot Upamecano
- Vinícius Júnior
- Vitinha
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