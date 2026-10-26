Se conoció en que puesto quedó Lautaro Martínez en el Balón de Oro 2026

La inclusión de Lautaro entre los 30 mejores del mundo responde a una campaña estelar tanto a nivel de clubes como con la camiseta de la Selección Argentina. Durante el curso 2025/26, el ex-Racing acumuló 24 goles y 6 asistencias en 41 presentaciones, siendo el capitán y pilar fundamental para que el "Nerazzurro" logre el doblete de Serie A y Copa Italia. Además, su contribución con el combinado nacional volvió a ser determinante en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá, donde convirtió tres goles —destacándose su grito clave ante Inglaterra en playoffs— y aportó una asistencia para cerrar un año de ensueño.