Se conoció en que puesto quedó Lautaro Martínez en el Balón de Oro 2026
El argentino volvió a tener una increible temporada pero quedó lejos de los puestos más importantes en la lucha por el galardón al mejor jugador del mundo.
En el marco de la 70° edición de la entrega del Balón de Oro que se desarrolla en el London Palladium Theatre, las redes oficiales de la revista France Football comenzaron a develar el ranking definitivo de los futbolistas más votados de la temporada. En los primeros casilleros de la nómina apareció el nombre de Lautaro Martínez, quien se ubicó en la 22.ª posición.
El "Toro", que disputaba su quinta nominación al prestigioso galardón individual, fue el primer argentino en conocer su puesto definitivo en la gala británica, luego de confirmarse que Lionel Messi no viajaría a la capital inglesa. Con este resultado, el delantero de 29 años quedó por delante de figuras internacionales como Nuno Mendes (23°), Luis Díaz (24°), Marquinhos (25°), Dayot Upamecano (26°), Bruno Fernandes (27°), Julián Quiñones (28°), William Saliba (29°) y Sadio Mané (30°).
Si bien no logró alcanzar su pico histórico —el séptimo puesto conseguido en la edición 2024— ni superar el lugar 20° obtenido el año pasado, la presencia del atacante del Inter de Milán entre las principales figuras del planeta revalida su vigencia en la elite mundial.
Se conoció en que puesto quedó Lautaro Martínez en el Balón de Oro 2026
La inclusión de Lautaro entre los 30 mejores del mundo responde a una campaña estelar tanto a nivel de clubes como con la camiseta de la Selección Argentina. Durante el curso 2025/26, el ex-Racing acumuló 24 goles y 6 asistencias en 41 presentaciones, siendo el capitán y pilar fundamental para que el "Nerazzurro" logre el doblete de Serie A y Copa Italia. Además, su contribución con el combinado nacional volvió a ser determinante en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá, donde convirtió tres goles —destacándose su grito clave ante Inglaterra en playoffs— y aportó una asistencia para cerrar un año de ensueño.
¿Cómo funciona el sistema de votación en el Balón de Oro?
El ranking final del Balón de Oro es determinado por un jurado internacional compuesto por periodistas especializados representantes de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA.
Cada especialista selecciona a diez futbolistas de la nómina de 30 candidatos elaborada por France Football, L'Équipe y embajadores de la UEFA, otorgando un puntaje escalonado que va desde los 15 puntos para el primer lugar hasta 1 punto para el décimo. La suma total de las unidades determina la posición final y al flamante ganador del trofeo.
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