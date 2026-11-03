Escándalo en Estudiantes: un árbitro denunció un robo en el vestuario y un sabotaje a su auto

El sabotaje a un neumático cuando se retiraban del estadio

La situación no terminó con la desaparición de los elementos. Cuando Mastrángelo y sus colaboradores se dirigían hacia el vehículo para abandonar el estadio, descubrieron que uno de los neumáticos traseros había sido desinflado intencionalmente.

El árbitro describió el episodio de esta manera: “Al retirarnos del vestuario e ir a nuestro vehículo, ubicado en el estacionamiento asignado por la policía y seguridad del club, nos anoticiamos que nos habían desinflado un neumático trasero intencionalmente, ya que dejaron la tapa de la válvula al lado de la cubierta”.

Finalmente, los integrantes de la terna utilizaron un compresor propio para volver a inflar la rueda y pudieron retirarse del estadio sin mayores inconvenientes.

La expulsión de un dirigente y el enojo de Estudiantes con el arbitraje

El informe de Mastrángelo también incluyó la expulsión de Leonardo Gastón Mansilla, secretario técnico de Estudiantes. De acuerdo con el árbitro, el dirigente ingresó al banco de suplentes sin autorización y protagonizó un fuerte intercambio con el asistente número uno.

El juez sostuvo que Mansilla protestó de manera agresiva y utilizó términos inapropiados, por lo que decidió expulsarlo. El integrante del cuerpo técnico debió ser retirado por personal de seguridad del club.

El arbitraje generó fuertes cuestionamientos desde el lado local. Tiago Palacios, autor del segundo tanto del Pincha, expresó su malestar por los agarrones dentro del área y las interrupciones durante las jugadas de pelota parada.