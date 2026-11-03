Escándalo en Estudiantes: un árbitro denunció un robo en el vestuario y un sabotaje a su auto
Hernán Mastrángelo presentó un informe con graves episodios ocurridos durante el partido entre el Pincha e Instituto de Córdoba.
El empate 3-3 entre Estudiantes e Instituto, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, dejó mucho más que una remontada memorable del equipo platense. Después del encuentro, el árbitro Hernán Mastrángelo presentó un informe en el que denunció distintos episodios de violencia y problemas de seguridad dentro del estadio UNO.
El juez, que quedó en el centro de las críticas por su actuación durante el partido, informó dos situaciones particularmente graves: la desaparición de elementos pertenecientes al equipo arbitral y la manipulación intencional de una rueda de su vehículo en el estacionamiento. Los hechos quedaron registrados en el documento presentado por el árbitro, al que accedió El Gráfico.
La denuncia de Hernán Mastrángelo tras el partido en UNO
Uno de los episodios denunciados ocurrió durante el primer tiempo. Según relató Mastrángelo, al llegar al entretiempo los integrantes de la terna advirtieron que habían desaparecido cuatro toallones que les habían facilitado desde la utilería del club local.
En su informe, el árbitro escribió: "En el entretiempo nos dimos cuenta que nos sustrajeron los cuatro toallones que la utilería del club local nos había facilitado para nuestro uso, este hecho deja en evidencia que alguna persona ajena a la cuaterna arbitral ingresó sin autorización a nuestro vestuario mientras transcurría el primer tiempo. En ese momento informamos el hecho y nos entregaron una llave del vestuario”.
La denuncia también dejó planteada la posibilidad de que una persona ajena al equipo arbitral hubiera ingresado sin autorización al lugar mientras se disputaba el encuentro.
El sabotaje a un neumático cuando se retiraban del estadio
La situación no terminó con la desaparición de los elementos. Cuando Mastrángelo y sus colaboradores se dirigían hacia el vehículo para abandonar el estadio, descubrieron que uno de los neumáticos traseros había sido desinflado intencionalmente.
El árbitro describió el episodio de esta manera: “Al retirarnos del vestuario e ir a nuestro vehículo, ubicado en el estacionamiento asignado por la policía y seguridad del club, nos anoticiamos que nos habían desinflado un neumático trasero intencionalmente, ya que dejaron la tapa de la válvula al lado de la cubierta”.
Finalmente, los integrantes de la terna utilizaron un compresor propio para volver a inflar la rueda y pudieron retirarse del estadio sin mayores inconvenientes.
La expulsión de un dirigente y el enojo de Estudiantes con el arbitraje
El informe de Mastrángelo también incluyó la expulsión de Leonardo Gastón Mansilla, secretario técnico de Estudiantes. De acuerdo con el árbitro, el dirigente ingresó al banco de suplentes sin autorización y protagonizó un fuerte intercambio con el asistente número uno.
El juez sostuvo que Mansilla protestó de manera agresiva y utilizó términos inapropiados, por lo que decidió expulsarlo. El integrante del cuerpo técnico debió ser retirado por personal de seguridad del club.
El arbitraje generó fuertes cuestionamientos desde el lado local. Tiago Palacios, autor del segundo tanto del Pincha, expresó su malestar por los agarrones dentro del área y las interrupciones durante las jugadas de pelota parada.
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