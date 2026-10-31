Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Instituto por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Instituto por el Torneo Clausura.
Estudiantes recibe a Instituto este sábado, desde las 21.30, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con Hernán Mastrángelo como árbitro principal, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR.
El "Pincha", que hace tres fechas no gana por el certamen doméstico, buscará recuperarse tras la derrota ante Unión y volver a sumar de a tres ante su público para mejorar su posición en la tabla de la Zona A. El equipo platense afrontará un compromiso importante en la recta final de la fase regular, con el objetivo de acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.
El conjunto comandado por Alexander Medina se encuentra a cinco puntos de los puestos de playoffs, con solo seis unidades en juego. Por este motivo, necesita ganar ante el elenco cordobés y esperar otros resultados para mantener vivas sus esperanzas de acceder a la siguiente ronda.
La "Gloria", por el contrario, viene de vencer por la mínima a Deportivo Riestra y buscará prolongar su racha positiva. Instituto, que se aseguró la participación en copas internacionales en 2027, intentará sumar otro triunfo para asegurar el primer lugar de la Zona A, a falta de dos jornadas para que culmine la etapa regular.
Formaciones de Estudiantes vs. Instituto por el Torneo Clausura - Zona A
- Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
- Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán de la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Instituto
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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