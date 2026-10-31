Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Instituto por Internet

El "Pincha", que hace tres fechas no gana por el certamen doméstico, buscará recuperarse tras la derrota ante Unión y volver a sumar de a tres ante su público para mejorar su posición en la tabla de la Zona A. El equipo platense afrontará un compromiso importante en la recta final de la fase regular, con el objetivo de acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.