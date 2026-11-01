Insultos y repudio: el fuerte cruce de Morena Beltrán con hinchas de Estudiantes y su reacción

El partido entre Estudiantes e Instituto en el estadio Jorge Luis Hirschi quedó marcado por un episodio repudiable fuera de lo estrictamente deportivo. En medio de un clima caliente por los fallos arbitrales y las pulsaciones propias del encuentro, un sector de los plateístas locales desvió su enojo hacia la cabina de transmisión periodística, transformando la cancha en un escenario de hostilidad desmedida. A los veinticuatro minutos del primer tiempo, la situación llegó a un límite insostenible y la cronista interrumpió la transmisión para visibilizar el acoso que padecían.