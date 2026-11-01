Insultos y repudio: el fuerte cruce de Morena Beltrán con hinchas de Estudiantes y su reacción
La periodista explotó al aire durante la transmisión ante Instituto en UNO tras sufrir agravios y amenazas desde la tribuna local que imposibilitaron su labor.
El partido entre Estudiantes e Instituto en el estadio Jorge Luis Hirschi quedó marcado por un episodio repudiable fuera de lo estrictamente deportivo. En medio de un clima caliente por los fallos arbitrales y las pulsaciones propias del encuentro, un sector de los plateístas locales desvió su enojo hacia la cabina de transmisión periodística, transformando la cancha en un escenario de hostilidad desmedida. A los veinticuatro minutos del primer tiempo, la situación llegó a un límite insostenible y la cronista interrumpió la transmisión para visibilizar el acoso que padecían.
El descargo en plena transmisión
Lejos de dejar pasar los agravios, Morena Beltrán alzó la voz para repudiar el accionar de los simpatizantes pinchas y marcar la imposibilidad de desarrollar tareas profesionales bajo intimidaciones. "La falta de respeto no es tolerable. Todo bien con la gente que tenga sus críticas con el arbitraje, pero las faltas de respeto no son tolerables", expresó con firmeza ante los micrófonos.
Además, cuestionó duramente la actitud de los involucrados al señalar que se trataba de "gente grande y padres de familia", remarcando que resulta inviable cumplir con el rol periodístico bajo ese nivel de agresión constante.
El respaldo y el repudio generalizado
Ante la escena, el relator Juan Pablo Marrón respaldó de inmediato a su compañera y expuso la gravedad del contexto que se vivía en las tribunas. Adjudicó los ataques a plateístas que insultaban por igual a hombres y mujeres, sumando amenazas directas que complicaban por completo la labor del equipo de transmisión en el estadio.
El hecho generó un profundo repudio en el ámbito del periodismo deportivo y en las redes sociales, donde se volvió a poner sobre la mesa la urgente necesidad de erradicar la violencia verbal de los escenarios del fútbol argentino.
Detalles de lo que pasó
Una vez terminado el encuentro y el mal momento, Morena utilizó sus redes para dar más detalles de lo sucedido.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario