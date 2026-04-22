Escándalo en Italia: crece la investigación por la red de prostitución VIP que salpica a futbolistas
Nuevos nombres salieron a la luz en una causa que sacude a la Serie A, aunque la Justicia aclaró que quienes contrataron los servicios no enfrentan cargos penales.
El fútbol italiano se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras la revelación de nuevos detalles en la investigación sobre una presunta red de prostitución VIP que operaba en el entorno de la Serie A. La causa, que ya generó un gran impacto mediático, sumó en las últimas horas más nombres de futbolistas que habrían estado vinculados a los servicios ofrecidos por esta organización.
Entre los involucrados que trascendieron aparecen figuras reconocidas como Wayne Rooney, Victor Osimhen, Luca Pellegrini, Dean Huijsen y Dusan Vlahovic, a quienes ahora se suman otros apellidos de peso dentro del fútbol europeo como Bastoni, Leao, Vlahovic e incluso Bellanova, Calafiori, Biseck, Pinamonti, Ricci, Scamacca.
Según la información que circula, muchos de ellos habrían accedido a paquetes exclusivos que incluían cenas en restaurantes de lujo, alojamiento en hoteles de alta gama y la compañía de mujeres. En esa lista de cientos de palabras clave utilizadas por los jugadores profesionales, aparecen esos 65 apellidos (todas personas no investigadas), uno tras otro y sólo en algunos casos con los nombres.
Al comienzo de esa parte de la lista está el nombre "Álvaro", luego una lista de apellidos incluyendo Chancellieri, Giroud, Hakimi, Huijsen, Maldini, Arthur Melo, Mota Carvalho, Niasse y más. A pesar del revuelo generado, desde las autoridades italianas llevaron tranquilidad en cuanto a la situación judicial de los deportistas.
“Lamentablemente no es un delito, no está tipificado como tal. Las chicas eran totalmente complacientes, por lo que no hay ningún tipo de violencia; no ha surgido ningún indicio de violencia en los actos de la investigación”, señalaron desde la Guardia di Finanza, dejando en claro que quienes contrataron estos servicios no enfrentan cargos penales.
El modus operandi: los detalles del “all inclusive” en el fútbol italiano
La investigación, sin embargo, continúa su curso para determinar el alcance total de la red, que habría operado bajo la fachada de una empresa de eventos en el área de Milán. Según los informes preliminares, la organización ofrecía experiencias “all inclusive” por sumas elevadas, que combinaban ocio nocturno con servicios sexuales y, en algunos casos, el suministro de sustancias ilegales como el llamado “gas de la risa”.
El funcionamiento del sistema incluía la organización de fiestas en discotecas y otros espacios exclusivos, donde se coordinaba la presencia de mujeres que luego podían ser contratadas por los clientes. Además, la red gestionaba traslados, logística y pagos, quedándose con una parte significativa del dinero abonado.
Las autoridades también detectaron el uso de redes sociales, particularmente una cuenta de Instagram vinculada al nombre “Made_luxury_concierge”, a través de la cual se promocionaban estos servicios. Este canal habría sido clave para conectar a los organizadores con potenciales clientes del mundo del deporte y el espectáculo.
Si bien muchos de los nombres mencionados no están formalmente imputados, el escándalo ya generó repercusiones en el ambiente futbolístico, tanto por el impacto mediático como por las posibles consecuencias en la imagen pública de los jugadores involucrados. La causa sigue en desarrollo y podría arrojar nuevas revelaciones en las próximas semanas.
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