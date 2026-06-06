Mirra Andreeva conquistó Roland Garros y logró el primer Grand Slam de su carrera
La joven rusa de 19 años derrotó con autoridad a la polaca Maja Chwalinska en la final y se quedó con el título en París.
La nueva reina de Roland Garros tiene nombre y apellido. Mirra Andreeva confirmó su extraordinario presente y se consagró campeona del Grand Slam parisino por primera vez tras superar a Maja Chwalinska por 6-3 y 6-2 en una final que dominó de principio a fin.
La definición se disputó en una Philippe-Chatrier que presentó un escenario muy distinto al de las primeras horas de la jornada. Luego de la consagración en dobles masculino del argentino Horacio Zeballos junto al español Marcel Granollers, el clima mejoró notablemente en París, apareció el sol y el techo retráctil del estadio principal volvió a abrirse para recibir la gran final femenina.
Los nervios marcaron el inicio del encuentro. Ambas jugadoras tuvieron dificultades para sostener sus servicios y los quiebres aparecieron de manera consecutiva durante los primeros juegos. Sin embargo, una vez superado ese tramo de incertidumbre, Andreeva comenzó a imponer condiciones.
La rusa, ubicada en el octavo puesto del ranking antes del torneo, encontró rápidamente el control desde el fondo de la cancha y aprovechó cada oportunidad para presionar a una rival que llegaba desde la clasificación y que estaba viviendo el mejor momento de su carrera.
Una final sin fisuras
Tras quedarse con el primer parcial por 6-3, Andreeva elevó todavía más su nivel en el segundo set. Con golpes profundos, una derecha demoledora y una gran capacidad para mover a su adversaria por toda la cancha, construyó una ventaja que terminó siendo irreversible.
Si bien Chwalinska logró recuperar uno de los quiebres cuando la rusa sacaba para partido, la reacción apenas demoró el desenlace. La pupila de la española Conchita Martínez volvió a tomar el control de inmediato y cerró el encuentro con un contundente 6-2 para desatar el festejo en el estadio parisino.
El camino hacia el título estuvo lejos de ser sencillo. A lo largo del torneo dejó en el camino a Fiona Ferro, Marina Bassols Ribera, Marie Bouzkova, Jil Teichmann, Sorana Cirstea, Marta Kostyuk y finalmente a Chwalinska en la definición.
La emoción de la campeona
Durante la ceremonia de premiación, Andreeva apareció con una campera que llevaba una frase especial: "Me quiero agradecer a mí misma". Con el trofeo entre sus manos, la joven rusa no pudo ocultar la emoción.
"Maja tuviste tres semanas increíbles, ganándole a tantas buenas jugadoras. Has hecho un trabajo increíble, sos una jugadora muy difícil de enfrentar y te deseo lo mejor para el resto de la temporada. Honestamente, no puedo creer que estoy sosteniendo este trofeo", expresó ante el público.
Luego dedicó palabras para su equipo de trabajo y especialmente para su entrenadora.
"Gracias a mi equipo. Sé que puedo ser un tanto difícil a veces. Gracias por empujarme hacia mis límites. Gracias, Conchita, por todos tus consejos. Quiero agradecer por estas dos semanas magníficas en París y por el apoyo que recibí desde el primer partido. Definitivamente, París estará en un lugar muy especial en mi corazón".
Finalmente, la campeona cerró su discurso con una reflexión que resumió el significado de este logro.
"Me quiero agradecer a mí misma por creer en mí misma, por siempre dar el 100%, por tratar de dar lo mejor como jugadora y persona".
Con apenas 19 años, Andreeva ya inscribió su nombre entre las campeonas de Roland Garros y dio un paso gigante en una carrera que promete seguir creciendo. Como premio adicional, desde este lunes ocupará el sexto lugar del ranking mundial, la mejor ubicación de su joven trayectoria.
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