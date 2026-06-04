Conmoción en Italia: investigan la muerte de cuatro jornaleros que fueron incendiados en un auto

Gracias al análisis de las grabaciones, la policía logró identificar y detener a dos sospechosos: Safeer Ahmed y Ali Raza, ambos de 31 años. Los investigadores continúan reuniendo pruebas para establecer con precisión qué ocurrió antes del ataque y cuál fue el motivo que desencadenó semejante acto de violencia. Hasta el momento, los acusados se negaron a prestar declaración ante la Justicia.

Uno de los elementos más relevantes de la causa es el testimonio de Mohammad Taj Alamyar, único sobreviviente del hecho. El trabajador aseguró que él y sus compañeros venían reclamando mejoras laborales y el pago de salarios adeudados desde hacía varios meses. Según su versión, el grupo exigía contratos formales para regularizar su situación laboral.

“Nos habíamos rebelado, queríamos un contrato”, expresó ante los investigadores, una declaración que reforzó una de las principales hipótesis del expediente. La fiscalía analiza si el caso está vinculado al denominado caporalato, una práctica ilegal relacionada con la explotación de trabajadores agrícolas que ha sido denunciada en distintas regiones italianas. No obstante, los investigadores también evalúan otras posibilidades, entre ellas un posible ajuste de cuentas. La gravedad del hecho generó una fuerte reacción política y social.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó públicamente el crimen y destacó la rápida actuación policial. Por su parte, el jefe policial de Cosenza, Antonio Borelli, manifestó la magnitud del impacto que produjo el caso al afirmar: "En 34 años de servicio, nunca vi algo así". Mientras avanzan las pericias y las declaraciones testimoniales, el país sigue de cerca una investigación que podría exponer nuevas redes de explotación laboral en el sector rural.