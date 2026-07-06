España venció a Portugal con un gol agónico y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026

¡FINAL DEL ENCUENTRO!
España le ganó sobre la hora a Portugal y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.
18:08
18:08
17:53
17:06
16:50
16:48
16:11
16:10
16:08
15:59
14:37
14:37
España sufrió hasta el final, pero consiguió el objetivo. Con un gol de Mikel Merino en el minuto 90, el equipo dirigido por Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Portugal y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.
Cuando todo indicaba que el partido se encaminaba al tiempo suplementario, España encontró el gol de la clasificación en la última jugada reglamentaria. A los 90 minutos, Mikel Merino definió con precisión tras una gran asistencia de Ferran Torres y marcó el 1-0 que desató la celebración de La Roja. Con este triunfo, el conjunto español selló su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 y continúa firme en la pelea por el título.
Tras eliminar a Portugal en un duelo muy parejo, España conocerá en las próximas horas a su próximo rival. En los cuartos de final se enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica, que definirá al último clasificado a la siguiente instancia de la Copa del Mundo.
Dejá tu comentario