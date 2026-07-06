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España venció a Portugal con un gol agónico y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026

España venció a Portugal con un gol agónico y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026
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La Roja se impuso 1-0 gracias a un tanto de Mikel Merino a los 90 minutos y espera por Estados Unidos o Bélgica en la próxima ronda.

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España sufrió hasta el final, pero consiguió el objetivo. Con un gol de Mikel Merino en el minuto 90, el equipo dirigido por Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Portugal y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.

Cuando todo indicaba que el partido se encaminaba al tiempo suplementario, España encontró el gol de la clasificación en la última jugada reglamentaria. A los 90 minutos, Mikel Merino definió con precisión tras una gran asistencia de Ferran Torres y marcó el 1-0 que desató la celebración de La Roja. Con este triunfo, el conjunto español selló su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 y continúa firme en la pelea por el título.

Tras eliminar a Portugal en un duelo muy parejo, España conocerá en las próximas horas a su próximo rival. En los cuartos de final se enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica, que definirá al último clasificado a la siguiente instancia de la Copa del Mundo.

Minuto a minuto de España vs. Portugal

¡FINAL DEL ENCUENTRO!

España le ganó sobre la hora a Portugal y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.

El enojo de Cristiano luego del gol agónico de España

¡GOL DE ESPAÑA A LOS 90 MINUTOS!

Mikel Merino, luego de un tremendo pase de Ferrán Torres abrió el marcador sobre el final.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

España y Portugal igualan sin goles por los octavos de final del Mundial 2026.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

¡LO TUVO PORTUGAL!

Bombazo de Nuno Mendes que se desvió y terminó pegando en el travesaño.

Lamine Yamal no logró controlar el pase de Baena y el balón se fue al saque lateral de Portugal

El homenaje a Diogo Jota en la previa del partido entre Portugal y España

Así fue la salida de los equipos antes del arranque del partido

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Cómo llegan Portugal y España

Portugal llega a esta instancia luego de una trabajada victoria por 2 a 1 sobre Croacia. El equipo dirigido por Roberto Martínez sufrió durante buena parte del encuentro, pero reaccionó en el tramo final con los goles de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos para sellar la clasificación.

Además, el encuentro podría marcar la despedida de Ronaldo de los Mundiales, ya que, a sus 41 años, todo indica que esta sería su última participación en la máxima cita del fútbol. Portugal buscará igualar o superar su mejor actuación histórica en la Copa del Mundo, cuando alcanzó las semifinales en 1966 y finalizó en el tercer puesto.

España, por su parte, mostró una versión muy sólida en su estreno en la fase eliminatoria y eliminó a Austria con un contundente 3 a 0, gracias a una actuación convincente del equipo.

Formaciones de Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026

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