Dónde ver gratis el partido de España hoy y a qué hora juega contra Portugal en octavos del Mundial 2026
Conocé todas las opciones disponibles para ver en vivo el gran cruce de España frente a Portugal por los octavos de final. Horarios y canales de transmisión.
La expectativa es total para el encuentro de esta tarde. El seleccionado de España se enfrentará contra Portugal este lunes desde las 16.00 horas por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará en el imponente Dallas Stadium y definirá quién avanza a la siguiente ronda.
Cómo ver el partido del Mundial 2026 por televisión y online
El partido se podrá ver en vivo en la Argentina y en el resto de Latinoamérica a través de la señal deportiva D SPORTS. Los canales habilitados son el 610 (SD) y 1610 (HD), además del Canal 109 (HD) de Flow y el Canal 116 (HD) en Claro TV.
A su vez, de manera online existe la excelente posibilidad de seguirlo a través de DGO, el reconocido servicio de streaming que ofrece la señal y que requiere suscripción previa para poder acceder a la totalidad de los contenidos deportivos.
Otra de las alternativas multiplataforma es Paramount+. La plataforma de streaming confirmó que incorporará las señales DSports, DSports 2 y DSports+, lo que permitirá ofrecer el encuentro a sus suscriptores en países como Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay.
A qué hora juegan Portugal y España, país por país
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Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 16.00 horas.
Estados Unidos del Este (ET), Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas.
Estados Unidos del Central (CT), Colombia, Ecuador y Perú: 14.00 horas.
Estados Unidos de la Montaña (MT) y México: 13.00 horas.
Estados Unidos del Pacífico (PT): 12.00 horas.
España: 21.00 horas.
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