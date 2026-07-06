Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo España vs. Portugal
El duelo tendrá lugar en Dallas, donde ambas selecciones buscan el boleto para los cuartos de final. Descubrí todos los detalles en la nota.
Portugal y España se enfrentan este lunes, desde las 16 (hora de Argentina), en Dallas, en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports, señal que cuenta con los derechos del torneo y transmite los 104 encuentros en total. El ganador enfrentará a Estados Unidos o Bélgica en cuartos de final.
Portugal llega a esta instancia luego de una trabajada victoria por 2 a 1 sobre Croacia. El equipo dirigido por Roberto Martínez sufrió durante buena parte del encuentro, pero reaccionó en el tramo final con los goles de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos para sellar la clasificación.
Además, el encuentro podría marcar la despedida de Ronaldo de los Mundiales, ya que, a sus 41 años, todo indica que esta sería su última participación en la máxima cita del fútbol. Portugal buscará igualar o superar su mejor actuación histórica en la Copa del Mundo, cuando alcanzó las semifinales en 1966 y finalizó en el tercer puesto.
España, por su parte, mostró una versión muy sólida en su estreno en la fase eliminatoria y eliminó a Austria con un contundente 3 a 0, gracias a una actuación convincente del equipo.
Cómo ver en vivo Portugal vs. España sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026
Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
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