Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en su despedida de los mundiales

Pero el dolor podría ser aún más profundo para los amantes del fútbol. Días atrás, su hermana Katia Aveiro deslizó a través de las redes sociales que, una vez finalizado el Mundial, Cristiano tendría decidido retirarse por completo de la selección de Portugal, cerrando su etapa como el máximo goleador y el jugador con más presencias en la historia de su país.

Con las lágrimas sobre el césped mundialista, la leyenda del fútbol parece haber asimilado el peso de la nostalgia, bajando el telón de su competencia predilecta y dejando picando la confirmación de lo que sería el adiós definitivo a la camiseta de sus amores.