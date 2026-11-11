Final Copa Libertadores 2026: CONMEBOL habilita nuevo lote de entradas

Además, cada titular deberá tener una cuenta individual en ElevenTickets, con una dirección de correo electrónico diferente y Estudiantes seleccionado como equipo de preferencia. Las entradas serán nominadas e intransferibles.

Entradas para los socios de Estudiantes: cómo funciona el ranking

Por otra parte, Estudiantes también gestionó ante la CONMEBOL un cupo limitado de plateas de Categoría 2 destinado exclusivamente a sus socios que todavía no hayan conseguido localidades. En este caso, la distribución se realizará mediante el sistema de ranking del club, con prioridad para los hinchas incluidos en las distintas ventanas de acceso, de acuerdo con el puntaje acumulado.

De esta manera, la nueva habilitación de entradas abre otra posibilidad para acompañar al Pincha en una final internacional, aunque la cantidad de localidades disponibles será limitada y no estará garantizada la posibilidad de completar la compra.