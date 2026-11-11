Final Copa Libertadores 2026: CONMEBOL habilita nuevo lote de entradas
La venta de localidades de Categoría 2 para el público general comenzará este miércoles 11 de noviembre. Conocé cuánto cuestan, dónde adquirirlas y cuáles son los requisitos para conseguir un lugar en la final entre Estudiantes y Palmeiras.
La CONMEBOL habilitará este miércoles 11 de noviembre un nuevo lote limitado de entradas para la final de la Copa Libertadores 2026. Se trata de localidades de Categoría 2 destinadas al público general, que estarán disponibles a partir de las 17 a través de la plataforma oficial de venta.
La nueva instancia representa una oportunidad para los hinchas que todavía no consiguieron su lugar en la definición del máximo certamen continental, que enfrentará a Estudiantes de La Plata y Palmeiras el próximo sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
Las entradas corresponden a la tribuna Olímpica y tienen un valor de 250 dólares. Debido a que se trata de un remanente limitado, la disponibilidad estará sujeta a la cantidad de localidades que queden disponibles al momento de iniciar la comercialización.
Cómo comprar las entradas para la final de la Copa Libertadores 2026
Los interesados deberán ingresar a la plataforma oficial de venta de entradas de la CONMEBOL, ElevenTickets, a partir de las 17 de este miércoles. El sitio habilitado para realizar la compra es libertadores.eleventickets.com. Allí deberán seleccionar la opción correspondiente al público general y seguir los pasos indicados para completar la operación.
Para acceder a las localidades identificadas como "Público General – Sector Estudiantes", será necesario contar con DNI argentino y estar registrado previamente en la plataforma. No será obligatorio ser socio de Estudiantes ni disponer de un puntaje determinado en el sistema de ranking.
Además, cada titular deberá tener una cuenta individual en ElevenTickets, con una dirección de correo electrónico diferente y Estudiantes seleccionado como equipo de preferencia. Las entradas serán nominadas e intransferibles.
Entradas para los socios de Estudiantes: cómo funciona el ranking
Por otra parte, Estudiantes también gestionó ante la CONMEBOL un cupo limitado de plateas de Categoría 2 destinado exclusivamente a sus socios que todavía no hayan conseguido localidades. En este caso, la distribución se realizará mediante el sistema de ranking del club, con prioridad para los hinchas incluidos en las distintas ventanas de acceso, de acuerdo con el puntaje acumulado.
De esta manera, la nueva habilitación de entradas abre otra posibilidad para acompañar al Pincha en una final internacional, aunque la cantidad de localidades disponibles será limitada y no estará garantizada la posibilidad de completar la compra.
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