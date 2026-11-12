Lionel Scaloni sigue en la Selección argentina: renovó su contrato y apunta al Mundial 2030

Lionel Scaloni y el ciclo más ganador de la Selección argentina

La idea es mantener el mismo cuerpo técnico. Con ese grupo, Scaloni ganó:

Copa América 2021

Finalissima 2022

Mundial de Qatar 2022

Copa América 2024

A eso se suma el subcampeonato en el Mundial 2026. Habrá que ver qué pasa con Walter Samuel, que según trascendió tenía decidido iniciar su carrera como entrenador principal.