Lionel Scaloni sigue en la Selección argentina: renovó su contrato y apunta al Mundial 2030
Lionel Scaloni renovó con la Selección argentina por dos años, con opción a otros dos que lo llevarían hasta el Mundial 2030, según anunció Claudio Tapia.
Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección argentina. El anuncio lo hizo el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, a horas del amistoso con Uruguay del 13 de noviembre en la Bombonera. El contrato del entrenador vencía a fin de año. El mandatario dijo que el cuerpo técnico quedó renovado para el período 2027-2030 y destacó que este grupo “hizo feliz a los argentinos y argentinas”.
Según trascendió, el acuerdo es por dos años y tiene una opción por otros dos, que se activaría casi automáticamente después de la Copa América 2028. Si se ejecuta, Scaloni seguiría hasta el final del Mundial 2030. Sería su tercera Copa del Mundo como DT de la Selección. Además, ese Mundial tendrá uno de sus partidos inaugurales en la Argentina.
Tapia señaló que con ese tercer Mundial el oriundo de Pujato se convertiría en el entrenador con más Copas del Mundo dirigidas. También dijo que el proyecto sigue, aunque reconoció que se vive “una época que es anormal”.
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Después de perder la final del Mundial 2026 contra España, Scaloni había puesto en duda su continuidad. En la conferencia se emocionó al hablar del momento personal que atraviesa y dijo que, aunque no está pasando un momento familiar fácil, está feliz con la decisión. El DT contó que, después de pensarlo mucho, entendieron que “lo mejor era intentar continuar”. También agradeció a quienes trabajaron para que el acuerdo saliera.
Lionel Scaloni y el ciclo más ganador de la Selección argentina
La idea es mantener el mismo cuerpo técnico. Con ese grupo, Scaloni ganó:
- Copa América 2021
- Finalissima 2022
- Mundial de Qatar 2022
- Copa América 2024
A eso se suma el subcampeonato en el Mundial 2026. Habrá que ver qué pasa con Walter Samuel, que según trascendió tenía decidido iniciar su carrera como entrenador principal.
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