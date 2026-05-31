Estudiantes goleó 3-0 a Rosario Central y avanzó a octavos de final

Embed ¡GOL DE ESTUDIANTES! Carrillo puso el 1-0 ante Rosario Central a los 3 minutos del primer tiempo. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/U6oQyfcuQ7 — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2026

Thiago Palacios, desde los doce pasos, estiró la ventaja para el Pincha a los 25 del primer tiempo:

Embed ¡EL PINCHA AMPLIÓ LA VENTAJA!



A los 25' y de penal, Palacios puso el 2-0 ante #Central en los 16avos. de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/iuCU6OXvoT — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2026

Mikel Amondarain, a los 41 minutos del segundo tiempo, pone cifras de goleada:

Estudiantes vs. Rosario Central, por la Copa Argentina: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Probables formaciones del encuentro entre Estudiantes y Rosario Central

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila o Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Datos del partido: Horario, TV y terna arbitral