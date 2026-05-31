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Estudiantes goleó 3-0 a Rosario Central y avanzó a octavos de final

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Estudiantes venció 3-0 a Rosario Central con goles de Carrillo, Palacios y Amondarain y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina.

Estudiantes goleó 3-0 a Rosario Central y avanzó a octavos de final

Estudiantes de La Plata, que mostró un tremendo nivel desde lo colectivo, dio un paso firme en la Copa Argentina y selló su clasificación a los octavos de final tras imponerse con claridad por 3-0 frente a Rosario Central.

El equipo dirigido por Cacique Medina golpeó rápidamente y encaminó el encuentro desde el inicio. Apenas a los tres minutos del primer tiempo, Guido Carrillo apareció en el área y conectó un potente cabezazo para abrir el marcador. Con la ventaja a su favor, el Pincha mantuvo el control del desarrollo y amplió diferencias a los 25 minutos de la primera etapa. Thiago Palacios fue el encargado de ejecutar un penal y no falló desde los doce pasos para establecer el 2-0.

Rosario Central intentó reaccionar durante el complemento, pero nunca logró encontrar los caminos para comprometer seriamente a Estudiantes, que administró la ventaja con tranquilidad. Cuando el partido se acercaba al final, llegó el golpe definitivo. A los 41 minutos del segundo tiempo, Mikel Amondarain apareció para marcar el tercer gol y sellar la goleada albirroja.

Con este resultado, Estudiantes se instaló en los octavos de final de la Copa Argentina y ahora espera por el ganador del cruce entre Barracas Central y Huracán para conocer a su próximo rival. El Pincha ratificó su buen momento con una actuación sólida y contundente, en una competencia que aparece como uno de los grandes objetivos de la temporada.

Guido Carrillo, a los tres minutos del primer tiempo y con un tremendo cabezazo, abrió el marcador:

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Thiago Palacios, desde los doce pasos, estiró la ventaja para el Pincha a los 25 del primer tiempo:

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Mikel Amondarain, a los 41 minutos del segundo tiempo, pone cifras de goleada:

Estudiantes vs. Rosario Central, por la Copa Argentina: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Probables formaciones del encuentro entre Estudiantes y Rosario Central

  • Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila o Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Datos del partido: Horario, TV y terna arbitral

  • Hora: 15:30

  • Televisión: TyC Sports

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer

  • Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

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