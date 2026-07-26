Estudiantes de La Plata vs. Independiente por el Torneo Clausura: minuto a minuto
Desde las 17:15 de este domingo, el Torneo Clausura tendrá uno de los encuentros más atractivos de la fecha inaugural: el Rojo visita al Pincha.
Estudiantes de La Plata e Independiente se verán las caras este domingo a partir de las 17:15 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en el marco de la primera jornada del Torneo Clausura 2026. El Pincha, que llega tras la postergación de la Supercopa Argentina, recibirá al Rojo en uno de los duelos más atractivos de la fecha inaugural.
Estudiantes llega al inicio del certamen con descanso forzado: el martes pasado debía medirse con Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina 2026 —duelo de campeones entre el ganador del Trofeo de Campeones y de la Copa Argentina—, pero la cita fue suspendida de forma preventiva ante los festejos de la Selección Argentina tras la final del Mundial.
Con los octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica fijados para mediados de agosto como gran meta, el Pincha buscará replicar la solidez mostrada en la fase regular del Apertura —donde lideró la Zona A—, dejando atrás el trago amargo de la eliminación en octavos ante Racing en La Plata.
Por su parte, Independiente renueva las esperanzas con el objetivo de ser protagonista en el plano local y romper una sequía de 24 años sin títulos en el fútbol argentino. Para este nuevo certamen, el equipo de Gustavo Quinteros sumó dos refuerzos de peso: Maximiliano Meza, quien concretó su retorno al club tras su paso por River, y el arquero uruguayo Santiago Mele, abrochado en las últimas horas para reforzar el arco de Avellaneda.
Estudiantes de La Plata vs. Independiente por el Torneo Clausura: minuto a minuto
Probables formaciones de Estudiantes de La Plata vs. Independiente
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez o Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Estudiantes vs. Independiente, por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 17.15
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Sebastián Habib
- Estadio: Jorge Luis Hirschi
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