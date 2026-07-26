La condición que puso Juan Sebastián Verón para volver del retiro y jugar un partido oficial en Estudiantes

Actualmente, Estudiantes cuenta con 55.871 socios, según los registros de la Asociación del Fútbol Argentino, cifra que lo ubica en el 12° puesto a nivel nacional. El objetivo inmediato de la dirigencia es llegar a los 70 mil, aunque la meta que podría devolver a Verón a una cancha oficial es mucho más ambiciosa. Para que la Brujita vuelva a jugar con la camiseta albirroja a los 51 años, el desafío será casi duplicar la cantidad de socios. Por lo pronto, la pelota quedó del lado de los hinchas.