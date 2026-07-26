La condición que puso Juan Sebastián Verón para volver del retiro y jugar un partido oficial en Estudiantes
El presidente del Pincha sorprendió a los hinchas con una promesa que revolucionó las redes sociales: volvería a ponerse la camiseta albirroja a los 51 años si el club alcanza una histórica cifra.
Juan Sebastián Verón volvió a sacudir el mundo Estudiantes, aunque esta vez no fue con una incorporación ni con una decisión dirigencial. La Brujita dejó una promesa que ilusiona a los hinchas: aseguró que está dispuesto a salir del retiro para disputar un partido oficial si el club logra alcanzar los 100 mil socios.
Todo comenzó en una publicación realizada por la institución platense en el marco de una campaña para incrementar la masa societaria. Bajo el lema de "construir un club más grande", el club platense invitó a sus simpatizantes a sumarse al proyecto, y fue allí donde un hincha lanzó un desafío inesperado al presidente.
"Jugate un partido de Copa Libertadores", le escribió un usuario en los comentarios. La respuesta de Verón no tardó en llegar y rápidamente se volvió viral: "A los 100 mil socios, me entreno para jugar un partido oficial en UNO". La frase generó una revolución entre los fanáticos del Pincha, que comenzaron a compartir el mensaje en redes sociales y a fantasear con un nuevo regreso de uno de los máximos ídolos de la historia del club.
No sería la primera vez que Verón cumple una promesa de este tipo. Tras haberse retirado oficialmente en 2012, volvió a calzarse los botines en 2017, cuando tenía 42 años, luego de que los hinchas alcanzaran el objetivo de adquirir el 65% de los palcos del entonces nuevo estadio. Su último partido oficial fue el 25 de mayo de 2017, en una victoria frente a Botafogo por la Copa Libertadores. Aquella noche quedó grabada en la memoria de los hinchas y ahora podría tener una inesperada secuela.
Actualmente, Estudiantes cuenta con 55.871 socios, según los registros de la Asociación del Fútbol Argentino, cifra que lo ubica en el 12° puesto a nivel nacional. El objetivo inmediato de la dirigencia es llegar a los 70 mil, aunque la meta que podría devolver a Verón a una cancha oficial es mucho más ambiciosa. Para que la Brujita vuelva a jugar con la camiseta albirroja a los 51 años, el desafío será casi duplicar la cantidad de socios. Por lo pronto, la pelota quedó del lado de los hinchas.
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