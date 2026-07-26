Cambia el parche de campeón: cómo lucirán los equipos argentinos que ganaron la Copa Libertadores

Desde 2017, los campeones de América lucían en la manga un parche dorado con el logo de la Libertadores y un número que indicaba la cantidad de títulos obtenidos. Sin embargo, a partir de esta edición, la entidad sudamericana apostará por una versión renovada que buscará reforzar la identidad de cada club. Según trascendió en medios brasileños, los nuevos parches incorporarán los colores característicos de cada institución y mantendrán el número de conquistas, aunque sumarán un detalle adicional: los años en los que cada equipo se consagró campeón.