Cambia el parche de campeón: cómo lucirán los equipos argentinos que ganaron la Copa Libertadores
La Conmebol implementará un nuevo diseño para distinguir a los clubes que alguna vez levantaron el trofeo continental. Incluirá colores personalizados y los años de consagración.
La Copa Libertadores volverá a escena en agosto con la disputa de los octavos de final y traerá consigo una importante novedad estética para los equipos campeones. La Conmebol decidió renovar el tradicional parche que identifica a los clubes que conquistaron el certamen y presentará un diseño personalizado para cada institución.
Desde 2017, los campeones de América lucían en la manga un parche dorado con el logo de la Libertadores y un número que indicaba la cantidad de títulos obtenidos. Sin embargo, a partir de esta edición, la entidad sudamericana apostará por una versión renovada que buscará reforzar la identidad de cada club. Según trascendió en medios brasileños, los nuevos parches incorporarán los colores característicos de cada institución y mantendrán el número de conquistas, aunque sumarán un detalle adicional: los años en los que cada equipo se consagró campeón.
Los primeros modelos que se conocieron fueron los de Fluminense, Palmeiras y Flamengo. En el caso del Flu, aparece la inscripción "2023", correspondiente a su única Libertadores, obtenida justamente ante Boca en el estadio Maracaná. Palmeiras, en tanto, exhibe los años 1999, 2020 y 2021, mientras que Flamengo luce sus tres coronas continentales.
La gran incógnita pasa por saber si este nuevo parche reemplazará definitivamente al tradicional diseño dorado o si será utilizado únicamente durante las fases eliminatorias del torneo. En total, siete equipos campeones continúan en carrera en la actual edición de la Copa Libertadores: Estudiantes, Liga de Quito, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo y Palmeiras. El único representante argentino que lo utilizará en los octavos de final será Estudiantes, que ostenta cuatro títulos y comparte el privilegio de ser uno de los más laureados que siguen en competencia.
Cambia el parche de campeón: cómo lucirán los equipos argentinos que ganaron la Copa Libertadores
Por su parte, Boca, máximo ganador argentino de la competencia con seis títulos, no podrá estrenar esta distinción en la presente edición al disputar la Copa Sudamericana. Sin embargo, el nuevo diseño permite imaginar cómo sería su parche: con los colores azul y oro, el número "6" en el centro y las fechas 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007 rodeando el emblema.
La modificación representa un nuevo intento de la Conmebol por potenciar la historia y la identidad de los clubes más importantes del continente, llevando en la camiseta un recordatorio permanente de sus gestas más gloriosas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario