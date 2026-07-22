Estudiantes acelera por el regreso de Joaquín Correa para la Copa Libertadores
rEl delantero de Botafogo ya tomó la decisión de volver al Pincha y ahora la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón deberá destrabar su salida.
Joaquín Correa podría protagonizar uno de los regresos más importantes del mercado de pases argentino. Mientras se prepara para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata trabaja para concretar la vuelta del delantero de 31 años, quien tendría decidido regresar al club que lo vio nacer.
Según informó el periodista Fernando Pujol, el atacante, actualmente en Botafogo, dio el visto bueno para volver a vestir la camiseta albirroja después de más de una década en el fútbol europeo y sudamericano. A partir de esta decisión, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón comenzará las negociaciones para intentar cerrar su incorporación.
Sin embargo, la operación no será sencilla. Correa tiene contrato con el equipo brasilero hasta diciembre de 2027, por lo que el Pincha deberá alcanzar un acuerdo con la institución para quedarse con su pase. De todos modos, en La Plata son optimistas: el delantero no sería una prioridad para el cuerpo técnico y su salida podría concretarse por una cifra accesible.
Joaquín Correa podría volver a Estudiantes en este mercado de pases
Antes de avanzar por el ex futbolista de Lazio, Sevilla e Inter, el Pincha deberá resolver un problema administrativo que condiciona todo el mercado: una inhibición que le impide incorporar jugadores. La sanción responde a una deuda pendiente con Inter Miami por el pase de Facundo Farías. Por ese motivo, en Estudiantes saben que primero deberán generar ingresos. El principal apuntado para una posible venta es Mikel Amondarain, una de las grandes apariciones del club en los últimos años.
El volante de 21 años despertó el interés de Bologna, que ya realizó un primer ofrecimiento de seis millones de euros por la totalidad de su ficha. La propuesta fue rechazada y en el Pincha esperan una nueva oferta cercana a los diez millones para destrabar la negociación.
Si esa venta finalmente se concreta, Estudiantes podrá levantar la inhibición y avanzar definitivamente por Joaquín Correa, quien busca volver a sus raíces para disputar la Copa Libertadores y convertirse en una de las grandes figuras del segundo semestre del fútbol argentino.
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