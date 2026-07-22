Estudiantes acelera por el regreso de Joaquín Correa para la Copa Libertadores

Joaquín Correa podría volver a Estudiantes en este mercado de pases

Antes de avanzar por el ex futbolista de Lazio, Sevilla e Inter, el Pincha deberá resolver un problema administrativo que condiciona todo el mercado: una inhibición que le impide incorporar jugadores. La sanción responde a una deuda pendiente con Inter Miami por el pase de Facundo Farías. Por ese motivo, en Estudiantes saben que primero deberán generar ingresos. El principal apuntado para una posible venta es Mikel Amondarain, una de las grandes apariciones del club en los últimos años.