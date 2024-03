Cuándo se jugará el tiempo restante de Estudiantes vs Boca

Cuándo sigue Estudiantes vs Boca

Según informaron medios partidarios, Boca quiere que el partido continúe este lunes, aunque Estudiantes no cedió hasta el momento. De no terminar esta semana, no habría más fechas disponibles por el apretado calendario.

"Intentaron ponerse de acuerdo para jugar entre mañana y pasado pero no se pudo. Seguramente se juegue después de la fecha 14 porque antes no hay fechas disponibles. Eso podría atrasar los cuartos de final", explicó Esteban Edul.