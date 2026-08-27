Estudiantes venció por 3-1 a Barracas Central y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina
El "Pincha" se impuso en el Norberto "Tito" Tomaghello de Florencio Varela. El próximo desafío para el conjunto de La Plata será Platense, el Calamar.
Estudiantes venció este jueves a Barracas Central por 3-1, en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Defensa y Justicia. El encuentro tuvo como árbitro a Nicolás Ramírez y significó el pase a cuartos del Pincha, donde enfrentará a Platense.
El Pincha había logrado ponerse en ventaja tras una combinación colectiva entre Joaquín Correa y Guido Carrillo, pero el árbitro Nicolás Ramírez anuló el tanto a instancias del VAR por una infracción previa.
Luego, tras un desborde de Eros Mancuso por la derecha, un intento de despeje del defensor Kevin Jappert terminó convirtiéndose en gol en contra para el 1-0 del Pincha.
Al comienzo del segundo tiempo, Baltasar Rodríguez culminó una jugada colectiva para estirar la ventaja a 2-0.
Seguidamente, Norberto Briasco remató cruzado para marcar el 2-1 y darle dramatismo a los minutos finales.
No obstante, apenas cuatro minutos después del descuento, un centro de Eric Meza encontró la cabeza de Guido Carrillo, quien selló el 3-1 definitivo.
Estudiantes vs. Barracas Central: resultado en vivo
Formaciones de Estudiantes vs. Barracas Central por la Copa Argentina
Horario y televisación
-
Hora: 19:00.
Estadio: Norberto “Tito” Tomaghello.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Fernando Echenique.
TV: TyC Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario