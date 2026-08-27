Estudiantes venció por 3-1 a Barracas Central y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina

Estudiantes venció este jueves a Barracas Central por 3-1, en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Defensa y Justicia. El encuentro tuvo como árbitro a Nicolás Ramírez y significó el pase a cuartos del Pincha, donde enfrentará a Platense.