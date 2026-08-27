Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Barracas Central por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Barracas Central por la Copa Argentina.
Estudiantes y Barracas Central chocan este jueves, desde las 19, por los octavos de final de la Copa Argentina, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Florencia Varela. Con la televisación a cargo de TyC Sports, el encuentro tendrá como árbitro a Nicolás Ramírez y Fernando Echenique en el VAR.
El "Pincha" buscará recuperarse luego de la derrota por 2-0 ante Sarmiento en Junín, por la sexta fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, el conjunto comandado por Alexander Medina comenzó el semestre con el pie derecho, ya que venció 4-0 a Gimnasia y luego avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá ante Corinthians.
Por su parte, Barracas también llega golpeado, ya que viene de perder 2-1 ante Platense por el torneo doméstico. El "Guapo" buscará dar vuelta la página y dar un paso más en una Copa Argentina en la que ya dejó en el camino a Temperley, al que eliminó por penales después de igualar 2-2, y a Huracán, al que derrotó 1-0 en los 16avos de final.
Estudiantes, en tanto, comenzó su recorrido en la competencia con una contundente victoria por 4-0 ante Ituzaingó y luego goleó 3-0 a Rosario Central para meterse entre los 16 mejores equipos del certamen. El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará a Platense o Instituto, que se medirán en el estadio Marcelo Bielsa.
Formaciones de Estudiantes vs. Barracas Central por la Copa Argentina
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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