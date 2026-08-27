Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Estudiantes vs. Barracas Central por Internet

Por su parte, Barracas también llega golpeado, ya que viene de perder 2-1 ante Platense por el torneo doméstico. El "Guapo" buscará dar vuelta la página y dar un paso más en una Copa Argentina en la que ya dejó en el camino a Temperley, al que eliminó por penales después de igualar 2-2, y a Huracán, al que derrotó 1-0 en los 16avos de final.