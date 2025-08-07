Riquelme quiere a Santiago Ascacíbar en Boca: el trato con Marcos Rojo que Verón rechazó
El presidente llamó a la Bruja para proponer un trueque entre el defensor y Santiago Ascacíbar, con dinero incluido, pero Estudiantes se negó rotundamente. El "Rusito" es intransferible para el "Pincha".
Boca sigue buscando salidas para Marcos Rojo, quien no será tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo, y en las últimas horas protagonizó una inesperada negociación que tuvo como protagonista a Santiago Ascacíbar. Sin el Consejo de Fútbol en funciones, fue el propio Juan Román Riquelme quien tomó la iniciativa y llamó personalmente a Juan Sebastián Verón para hacerle una propuesta.
La oferta de Riquelme fue clara: USD 2.5 millones más el pase completo de Marcos Rojo a cambio del mediocampista central, figura y capitán de Estudiantes. Sin embargo, la respuesta de Verón fue contundente. El "Pincha" no tiene intenciones de desprenderse del "Rusito", un jugador clave en el esquema de Eduardo Domínguez, y por eso rechazó el ofrecimiento de manera inmediata.
Mientras tanto, Rojo sigue entrenando apartado en Ezeiza, a la espera de una solución a su situación contractual. Desde la llegada de Russo, quedó totalmente marginado del plantel profesional, y aunque se intentó llegar a un acuerdo para rescindir, no hubo avances. Su contrato con Boca sigue vigente y el vínculo no es fácil de romper.
Verón y la chance de que Marcos Rojo vuelva a Estudiantes
Más allá del intento fallido de Boca, Juan Sebastián Verón dejó abierta la puerta para un posible regreso de Marcos Rojo a Estudiantes, aunque dejó en claro que el defensor debe dar el primer paso para recomponer el vínculo.
“Tuve una conversación con Marcos. A mí no me tiene que llamar para pedir perdón, yo no tengo el problema. Yo le dije: sabés bien lo que hacés o lo que tenés que hacer”, expresó el presidente del "León" en declaraciones recientes.
En ese sentido, fue contundente: “Tenés que tratar de irte bien de los clubes. Eso es lo que pienso yo por mi experiencia y por otras cosas”. Además, aclaró que si bien Rojo manifestó su deseo de regresar, el tema no está cerrado: “No sé si una de esas cosas tiene que ser pedir disculpas. Yo no di el visto bueno a nadie, solo aclaré una situación”.
Finalmente, Verón concluyó: “Él tiene que tomar la decisión de volver. Primero tiene que recomponer la relación con la gente. Después veremos. Marcos tiene que recomponer eso por una cuestión personal, por la persona que es”.
