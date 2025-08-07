Riquelme quiere a Santiago Ascacíbar en Boca: el trato con Marcos Rojo que Verón rechazó

image

En ese sentido, fue contundente: “Tenés que tratar de irte bien de los clubes. Eso es lo que pienso yo por mi experiencia y por otras cosas”. Además, aclaró que si bien Rojo manifestó su deseo de regresar, el tema no está cerrado: “No sé si una de esas cosas tiene que ser pedir disculpas. Yo no di el visto bueno a nadie, solo aclaré una situación”.

Finalmente, Verón concluyó: “Él tiene que tomar la decisión de volver. Primero tiene que recomponer la relación con la gente. Después veremos. Marcos tiene que recomponer eso por una cuestión personal, por la persona que es”.