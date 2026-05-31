Estudiantes vs. Rosario Central, por la Copa Argentina: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

El presente del conjunto rosarino es mucho más estable y con la confianza por las nubes. Respaldado por una marcada identidad ofensiva, el Canalla potenció notablemente su jerarquía con el regreso de Ángel Di María, quien se transformó en el eje del equipo dirigido por Jorge Almirón. Central debutó en esta Copa Argentina ganándole a Sportivo Belgrano y, al igual que su rival de turno, sacó pasaje a los octavos de la Libertadores tras una gran fase de grupos. En el certamen continental se medirá ante Corinthians.