Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs Independiente Medellín

Por su parte, el "Poderoso de la Montaña" llega a Buenos Aires en una posición favorable gracias a su agónico triunfo por 3-2 ante Cusco de Perú en la fecha pasada. Esa victoria le permitió acomodarse con 7 puntos, uno por encima de Estudiantes, y dejar atrás el trago amargo del 3-0 en los escritorios dictaminado por CONMEBOL a favor de Flamengo. A los conducidos por Sebastián Botero les alcanzará con un empate en Uno para sellar su clasificación como escoltas del Mengão, que mira a todos desde arriba con 13 unidades y el liderazgo del grupo asegurado.