Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs Independiente Medellín
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Estudiantes vs Independiente Medellín por la Copa Libertadores 2026.
El todo o nada se juega en La Plata. Este martes, desde las 21:30, Estudiantes recibirá a Independiente Medellín en el Estadio Jorge Luis Hirschi (UNO) por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Al Pincha solo le sirve un resultado para meterse entre los 16 mejores del continente: ganar.
El equipo dirigido por Alexander "Cacique" Medina llega a la última jornada sin margen de error. Tras caer 1-0 ante Flamengo en el Maracaná —en un partido sólido en defensa pero condicionado por un error de Fernando Muslera—, el León quedó relegado a la tercera posición del grupo con 6 unidades.
Para este cruce trascendental, no podrá contar con dos piezas importantes: Tomás Palacios y Tiago Palacios se perderán el partido por suspensión tras haber alcanzado la tercera tarjeta amarilla. Pese a las bajas, la ventaja para el conjunto platense es que depende de sí mismo; un triunfo por cualquier marcador lo catapultará directamente a los octavos de final. De reojo, el Pincha también mira el calendario local, ya que el próximo domingo 31 de mayo deberá afrontar otro duelo de eliminación directa ante Rosario Central por los 16avos de final de la Copa Argentina (con Córdoba como sede preliminar).
Por su parte, el "Poderoso de la Montaña" llega a Buenos Aires en una posición favorable gracias a su agónico triunfo por 3-2 ante Cusco de Perú en la fecha pasada. Esa victoria le permitió acomodarse con 7 puntos, uno por encima de Estudiantes, y dejar atrás el trago amargo del 3-0 en los escritorios dictaminado por CONMEBOL a favor de Flamengo. A los conducidos por Sebastián Botero les alcanzará con un empate en Uno para sellar su clasificación como escoltas del Mengão, que mira a todos desde arriba con 13 unidades y el liderazgo del grupo asegurado.
Las formaciones del encuentro entre Estudiantes y el DIM
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Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Facundo Farías, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo o Lucas Alario. DT: Alexander Medina.
Independiente Medellín: Eder Chaux; Esneyder Mena, Leyser Chaverra, José Ortíz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Yony González, Daniel Cataño; Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Botero.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs Independiente Medellín
La televisación estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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