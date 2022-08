Leyendeker visitó a Zeballos y se mostró en contra de la sanción: qué dijo

En ese contexto, el santafecino Leyendeker, de 24 años, se acercó muy temprano al Sanatorio de La Trinidad en San Isidro y luego de permanecer media hora en la puerta de ingreso recibió la autorización para pasar a la habitación de Zeballos a las 8:20.

"Lo noté con muchísimo ánimo, me recibió muy bien y solo tengo palabras de agradecimiento. Estaba angustiado cuando me enteré del parte médico de Exequiel, no me interesaba nada más, ni la sanción que me darán", añadió el defensor.

El zaguero, cuyo pase pertenece a Newell's y está a préstamo en Agropecuario, de la Primera Nacional, le cometió una falta descalificadora a Zeballos a los 8 minutos del partido jugado ante Boca en Salta que motivó su salida de la cancha, posterior traslado a un hospital y ni bien regresó a Buenos Aires la intervención quirúrgica.

"Me dijo que son cosas que pueden pasar, que sabe que no hubo mala intención y eso me dejó tranquilo, realmente estaba angustiado", concluyó Leyendeker.

Zeballos, quien recibirá el alta médica al mediodía, fue operado por el doctor Jorge Batista en la articulación de la tibia y el peroné de la pierna derecha (los médicos informaron que sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento del tobillo) y estará inactivo entre cuatro y seis meses, es decir, no volverá a jugar este año.