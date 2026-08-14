El desconocido entrenador con el que se reunió la dirigencia de Independiente para asumir el cargo

La intención es que no solamente consiga resultados, sino que también pueda reconstruir una identidad futbolística. Desde las altas esferas, buscan recuperar protagonismo, mejorar su funcionamiento y establecer nuevamente un vínculo positivo entre el equipo y sus hinchas. En ese punto, el perfil de Viera genera interés. Su propuesta está relacionada con un equipo intenso, protagonista y capaz de asumir la iniciativa durante los partidos.

La trayectoria de Jadson Viera

Viera tiene además una relación previa con el fútbol argentino. Como futbolista, formó parte del plantel de Lanús que conquistó el Torneo Apertura 2007, el primer título de Primera División en la historia del Granate. Aquella consagración significó un momento histórico para la institución del sur del Gran Buenos Aires.

Su carrera como entrenador, en cambio, se desarrolló principalmente en Uruguay. Uno de sus pasos destacados fue por Boston River, equipo con el que logró finalizar tercero durante 2024. Ese rendimiento le permitió dar posteriormente un salto importante y asumir la conducción de Nacional, uno de los clubes más grandes del fútbol uruguayo.

En Nacional consiguió uno de los principales logros de su carrera como técnico: fue campeón en 2025. Ese antecedente es uno de los argumentos que aparecen sobre la mesa a la hora de analizar su candidatura para Independiente.

El vínculo de Viera con el fútbol argentino no se limita a su etapa como jugador. También trabajó como ayudante de campo de Alexander “Cacique” Medina, primero durante su paso por Talleres y posteriormente en Vélez. Esa experiencia le permitió conocer desde adentro las características del campeonato argentino y el nivel de exigencia que existe alrededor de los grandes equipos.

Actualmente, se encuentra sin club y cuenta con un 51,15 por ciento de efectividad durante su carrera como entrenador. Ese dato se suma a sus antecedentes en Uruguay y a su conocimiento del fútbol argentino. Su llegada a la consideración también tuvo una vía concreta: el entrenador fue sugerido por Uriel Pérez, representante que mantiene relación con varios futbolistas que actualmente integran el plantel. Entre ellos aparecen Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Juan Fedorco.

La reunión de este viernes permitió que la dirigencia conociera directamente las ideas del entrenador. A partir de ahora, los responsables de la búsqueda deberán analizar su proyecto junto con las demás alternativas que aparezcan durante los próximos días.