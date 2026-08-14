Misiones: se tomó más de 3300 días de licencia: lo denunciaron y fue imputado por defraudación contra el Estado
El Consejo General de Educación mantiene abierto un sumario pese a la renuncia del docente y ordenó revisar las licencias de largo tratamiento vigentes en la provincia.
El caso generó revuelo en el sistema educativo de Misiones y puso bajo la lupa los mecanismos de control del Estado, cuando Juan Carlos Kategora, director titular de la Escuela N.º 733 de Colonia Paraíso, acumuló 3.363 días de licencia durante los últimos.
La situación llevó al Consejo General de Educación (CGE) a iniciar un sumario administrativo para determinar si las licencias fueron otorgadas de acuerdo con la normativa vigente y establecer si existieron eventuales irregularidades.
La presentación fue realizada por el diputado provincial Cristian Castro, del Partido Agrario y Social (PAyS), ante la Fiscalía de Instrucción Penal N° 1 de Posadas. El legislador pidió que se determine si las conductas denunciadas pueden encuadrarse en los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y falsedad ideológica reiterada en instrumento público.
Kategora dirigía la Escuela N°733, situada en Colonia Paraíso, en la zona rural de San Vicente. Los 3363 días de licencia equivalen a más de nueve años de clases, aunque no correspondieron a una ausencia ininterrumpida: durante el período analizado hubo reincorporaciones a la actividad seguidas por nuevos pedidos para ausentarse.
Los registros oficiales dan cuenta de licencias por enfermedades comunes, atención de familiares, cambio de tareas y tratamientos prolongados, además de etapas en las que el docente habría prestado funciones en otras dependencias del Estado provincial. El expediente busca determinar si todas esas licencias se otorgaron con respaldo médico válido y si existió superposición con tareas realizadas en la empresa estatal Energía de Misiones.
La investigación también deberá establecer qué áreas intervinieron en cada autorización, cómo funcionó el circuito administrativo y si los organismos involucrados compartieron de manera adecuada la información laboral. En los últimos meses, la aparición de fotografías de supuestos viajes al exterior durante algunos de los períodos de licencia alimentó el debate público, aunque, de acuerdo con expertos consultados, esas imágenes por sí solas no alcanzan para probar una licencia médica fraudulenta.
Revisión integral de licencias y actuación judicial
La presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López, recordó que en 2019 ya se había detectado un exceso en los plazos de licencias y que en ese momento se aplicó un descuento del 50 por ciento sobre los haberes. Aclaró, además, que las ausencias se alternaron con tramos de presencialidad y que no se trató de una inasistencia continua durante los 18 años analizados.
Tras aceptar la renuncia, el organismo dispuso el cese inmediato de la liquidación de haberes a partir de agosto. Si bien la salida del cargo impide aplicar sanciones estatutarias futuras, como apercibimientos o nuevos descuentos, el sumario continuará para revisar hechos ocurridos mientras Kategora formaba parte del sistema educativo misionero. El proceso administrativo tiene un plazo máximo de seis meses y contempla la verificación de certificados, diagnósticos, firmas y actuaciones de las juntas médicas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario