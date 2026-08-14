Misiones: se tomó más de 3300 días de licencia: lo denunciaron y fue imputado por defraudación contra el Estado

La investigación también deberá establecer qué áreas intervinieron en cada autorización, cómo funcionó el circuito administrativo y si los organismos involucrados compartieron de manera adecuada la información laboral. En los últimos meses, la aparición de fotografías de supuestos viajes al exterior durante algunos de los períodos de licencia alimentó el debate público, aunque, de acuerdo con expertos consultados, esas imágenes por sí solas no alcanzan para probar una licencia médica fraudulenta.

Revisión integral de licencias y actuación judicial

La presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López, recordó que en 2019 ya se había detectado un exceso en los plazos de licencias y que en ese momento se aplicó un descuento del 50 por ciento sobre los haberes. Aclaró, además, que las ausencias se alternaron con tramos de presencialidad y que no se trató de una inasistencia continua durante los 18 años analizados.

Tras aceptar la renuncia, el organismo dispuso el cese inmediato de la liquidación de haberes a partir de agosto. Si bien la salida del cargo impide aplicar sanciones estatutarias futuras, como apercibimientos o nuevos descuentos, el sumario continuará para revisar hechos ocurridos mientras Kategora formaba parte del sistema educativo misionero. El proceso administrativo tiene un plazo máximo de seis meses y contempla la verificación de certificados, diagnósticos, firmas y actuaciones de las juntas médicas.