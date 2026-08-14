Tragedia en La Plata: un hombre murió mientras cenaba en un local de comidas rápidas

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 15 del Departamento Judicial La Plata, que encabeza la fiscal Cecilia Corfield. La funcionaria dispuso la realización de la autopsia y la incorporación de la historia clínica del hombre a la causa, con el objetivo de establecer con claridad si se trató de una muerte súbita vinculada a su cuadro de salud o si existió algún otro factor desencadenante.

El expediente fue caratulado preliminarmente como “Averiguación causales de muerte”, una figura habitual en este tipo de episodios cuando no se presume la participación de terceros, pero aún restan pericias por realizar. Entre las medidas ordenadas se incluye la toma de testimonios a empleados del local y a eventuales testigos que se encontraban en el lugar al momento del hecho.