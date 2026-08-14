Tragedia en La Plata: un hombre murió mientras cenaba en un local de comidas rápidas
El hombre sufrió una descompensación y al llegar al lugar, el médico de turno constató su fallecimiento.
Un hombre de 44 años murió este jueves por la noche mientras cenaba junto a su esposa en un local de la cadena de comidas rápidas Mostaza, ubicado en Camino Centenario entre 512 y 513, en la localidad de Ringuelet, partido de La Plata. El hecho generó conmoción entre los presentes y derivó en una investigación judicial para determinar con precisión las causas del fallecimiento.
El fallecido fue identificado como Jorge Haroldo Argañaraz, con domicilio en el barrio de Abasto. Las mismas fuentes policiales señalaron que el episodio ocurrió en el interior del local Mostaza, donde Argañaraz se encontraba junto a su esposa.
“En determinado momento, mientras cenaban, el hombre sufrió una descompensación, se desvaneció y cayó al piso. Ante la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME”, explicó un vocero.
De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas, la causa aparente de muerte habría sido un infarto, aunque el diagnóstico definitivo quedará supeditado a los estudios forenses que se realizarán en las próximas horas.
Antecedentes de salud y actuación judicial
En su declaración ante los efectivos policiales, la esposa de Argañaraz señaló que el hombre había sufrido anteriormente un accidente cerebrovascular (ACV) y atravesaba diversos problemas de salud preexistentes. Ese cuadro previo es, por el momento, uno de los elementos tenidos en cuenta por los investigadores para entender el contexto del deceso.
La causa quedó a cargo de la UFI N.º 15 del Departamento Judicial La Plata, que encabeza la fiscal Cecilia Corfield. La funcionaria dispuso la realización de la autopsia y la incorporación de la historia clínica del hombre a la causa, con el objetivo de establecer con claridad si se trató de una muerte súbita vinculada a su cuadro de salud o si existió algún otro factor desencadenante.
El expediente fue caratulado preliminarmente como “Averiguación causales de muerte”, una figura habitual en este tipo de episodios cuando no se presume la participación de terceros, pero aún restan pericias por realizar. Entre las medidas ordenadas se incluye la toma de testimonios a empleados del local y a eventuales testigos que se encontraban en el lugar al momento del hecho.
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