Qué dijo Milton Leyendeker sobre una sanción hasta que se recupere Exequiel Zeballos

"Cuando la tira larga, la puntea y yo voy firme para sacarla al lateral. Pero en ningún momento pensé en marcarle la cancha o ir a pegarle" agregó en "Puede Pasar" en D-Sports Radio.

Sobre su estado de ánimo, dijo: "Estoy sin dormir. Me da bronca que digan que tuve mala intención cuando no es así. Uno sabe lo que hizo y que aparezcan los que dicen boludeces con tal de generar polémica me genera eso. Pero están y van a seguir estando" esgrimió visiblemente ofuscado

Además contó que intentó comunicarse con el jugador de Boca, pero no pudo hacerlo y si tomó contacto con otros jugadores del plantel: "Hablé con Benedetto y le expresé mis disculpas a él y a todo el plantel para que le lleguen a Zeballos. Pipa me agradeció por dar la cara", cerró.