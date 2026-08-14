El Gobierno quiere echar mano a la plata de los jubilados para financiar la oferta de créditos hipotecarios
Buscan usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, "la plata de los jubilados", para fondear los créditos hipotecarios que ofrecen los bancos.
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, están terminando de delinear un esquema para echar mano del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), es decir la famosa "plata de los jubilados", para financiar e incentivar a los bancos a potenciar su oferta de créditos hipotecarios.
De esta manera el gobierno libertario busca crear instrumentos de ahorro de largo plazo que permitan a los bancos sostener préstamos que se otorgan hasta por 30 años. En ese sentido Caputo admitió que están analizando junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, utilizar el FGS para dinamizar el mercado de créditos hipotecarios.
"Hubo hace tiempo muchas propuestas de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad comprara las hipotecas y permitiera liberar fondos para que los bancos pudieran dar más hipotecas, pero el FGS no puede estar comprando hipotecas de personas. No es el trabajo del FGS”, afirmó y contó que están analizando un esquema alternativo. "Sí estamos viendo formas que creemos que son más efectivas. Lo estamos hablando con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y los bancos. Creemos que es una vía mucho mejor para todos los bancos. Les ha encantado la idea”, señaló Caputo.
La propuesta que analiza el equipo económico consiste en que sea el propio FGS el que licite plazos fijos a largo plazo, algo que hoy prácticamente no existe en el mercado de capitales argentino. "Hoy, en nuestro mercado de capitales, que es prácticamente inexistente, no hay depósitos a largo plazo. El problema que enfrentan los bancos hoy es que las hipotecas son a muy largo plazo y el fondeo de ellos es a 30 días”, explicó. Esa diferencia entre el plazo al que los bancos prestan y el plazo al que se fondean es, según el ministro, uno de los principales obstáculos para expandir la oferta de créditos hipotecarios.
Así es como el gobierno libertario ve al FGS como un actor con un perfil de inversión compatible con ese tipo de instrumentos. “Dado que el fondo del FGS tiene un objetivo de largo plazo, el FGS podría hacer entonces plazos fijos de largo plazo. Esa es una de las alternativas que estamos explorando”, aseguró Caputo.
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