El Gobierno quiere echar mano a la plata de los jubilados para financiar la oferta de créditos hipotecarios

La propuesta que analiza el equipo económico consiste en que sea el propio FGS el que licite plazos fijos a largo plazo, algo que hoy prácticamente no existe en el mercado de capitales argentino. "Hoy, en nuestro mercado de capitales, que es prácticamente inexistente, no hay depósitos a largo plazo. El problema que enfrentan los bancos hoy es que las hipotecas son a muy largo plazo y el fondeo de ellos es a 30 días”, explicó. Esa diferencia entre el plazo al que los bancos prestan y el plazo al que se fondean es, según el ministro, uno de los principales obstáculos para expandir la oferta de créditos hipotecarios.