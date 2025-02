Exfutbolista explotó en vivo por defender a Lionel Messi: "Vete, estás ofendiendo al fútbol"

El ex futbolista y figura del Barcelona, Francisco "Lobo" Carrasco, protagonizó un tenso momento en el programa español "El Chiringuito" al defender apasionadamente a Lionel Messi durante una discusión que rápidamente se volvió viral. El ex extremo del Barça, conocido por su respaldo al astro argentino, no contuvo su furia ante las declaraciones del entrenador Fran Garrido, con quien compartía el panel.