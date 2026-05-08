Las increíbles búsquedas del Hot Sale: desde el Lionel Messi para armar a los viajes

Un dato revelador sobre las preferencias actuales marca un fuerte cambio en la modalidad: si bien los viajes en familia (50%) y en pareja (35%) se mantienen constantes, crece sostenidamente la cantidad de personas que optan por viajar solas (30%). En cuanto a los destinos elegidos, la balanza está muy equilibrada entre las opciones nacionales (46%) y las internacionales (43%), con un fuerte foco puesto en Brasil, Estados Unidos y Europa.