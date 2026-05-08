Las increíbles búsquedas del Hot Sale: desde el Lionel Messi para armar a los viajes
En la previa del Hot Sale, los argentinos revolucionan las búsquedas online. Conocé cuáles son los productos y destinos turísticos más demandados.
Falta muy poco para una nueva edición del Hot Sale y la expectativa de los consumidores ya se hace notar en internet. Durante los días previos al esperado evento, las tendencias de búsqueda revelan un sorpresivo interés por Lionel Messi y el Mundial, el equipamiento tecnológico, la renovación del hogar y los viajes.
Lionel Messi entre los productos estrella del Hot Sale
En la antesala de la Copa del Mundo, el término "Lego Messi" registró un espectacular crecimiento superior al 10.000%. Otros artículos sumamente llamativos que despertaron interés incluyen las mochilas transparentes (con un incremento de más del 2.500%, liderado por Chaco, Corrientes y Mendoza) y la ansiada camiseta original de Argentina (+43%).
En el rubro tecnológico y personal, el televisor de 98 pulgadas y los relojes en Argentina aumentaron más de un 800% a nivel nacional. Para la renovación y comodidad del hogar, términos específicos como "edredón" (+500%), "fundas para laptop" (+400%) y "pintura de caucho" (+79%) picaron en punta en los buscadores de diferentes provincias.
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Nuevos hábitos turísticos y destinos
En el apartado de viajes, los compradores concentran casi toda su demanda en el primer día del evento, buscando desesperadamente vuelos y promociones en agencias de viaje online, donde las cuotas son fundamentales para concretar las reservas y organizar las finanzas.
Un dato revelador sobre las preferencias actuales marca un fuerte cambio en la modalidad: si bien los viajes en familia (50%) y en pareja (35%) se mantienen constantes, crece sostenidamente la cantidad de personas que optan por viajar solas (30%). En cuanto a los destinos elegidos, la balanza está muy equilibrada entre las opciones nacionales (46%) y las internacionales (43%), con un fuerte foco puesto en Brasil, Estados Unidos y Europa.
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