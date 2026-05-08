MinutoUno

Las increíbles búsquedas del Hot Sale: desde el Lionel Messi para armar a los viajes

Economía

En la previa del Hot Sale, los argentinos revolucionan las búsquedas online. Conocé cuáles son los productos y destinos turísticos más demandados.

Hot Sale: un análisis de Google revela qué buscan los argentinos

Hot Sale: un análisis de Google revela qué buscan los argentinos

Falta muy poco para una nueva edición del Hot Sale y la expectativa de los consumidores ya se hace notar en internet. Durante los días previos al esperado evento, las tendencias de búsqueda revelan un sorpresivo interés por Lionel Messi y el Mundial, el equipamiento tecnológico, la renovación del hogar y los viajes.

image

Lionel Messi entre los productos estrella del Hot Sale

En la antesala de la Copa del Mundo, el término "Lego Messi" registró un espectacular crecimiento superior al 10.000%. Otros artículos sumamente llamativos que despertaron interés incluyen las mochilas transparentes (con un incremento de más del 2.500%, liderado por Chaco, Corrientes y Mendoza) y la ansiada camiseta original de Argentina (+43%).

En el rubro tecnológico y personal, el televisor de 98 pulgadas y los relojes en Argentina aumentaron más de un 800% a nivel nacional. Para la renovación y comodidad del hogar, términos específicos como "edredón" (+500%), "fundas para laptop" (+400%) y "pintura de caucho" (+79%) picaron en punta en los buscadores de diferentes provincias.

IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y siguen las lluvias en Buenos Aires: qué día mejora el clima y qué pasa con el frío

Nuevos hábitos turísticos y destinos

En el apartado de viajes, los compradores concentran casi toda su demanda en el primer día del evento, buscando desesperadamente vuelos y promociones en agencias de viaje online, donde las cuotas son fundamentales para concretar las reservas y organizar las finanzas.

Un dato revelador sobre las preferencias actuales marca un fuerte cambio en la modalidad: si bien los viajes en familia (50%) y en pareja (35%) se mantienen constantes, crece sostenidamente la cantidad de personas que optan por viajar solas (30%). En cuanto a los destinos elegidos, la balanza está muy equilibrada entre las opciones nacionales (46%) y las internacionales (43%), con un fuerte foco puesto en Brasil, Estados Unidos y Europa.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas