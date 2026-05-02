F1 EN VIVO sin Magis TV: cómo ver a Franco Colapinto en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami
El piloto argentino de Alpine busca un resulto histórico, en el marco de una nueva jornada de actividades en la Fórmula 1.
Tras una jornada de viernes de gran performance, Franco Colapinto se prepara para afrontar el primer gran desafío del fin de semana en el Gran Premio de Miami. El piloto argentino, que viene de protagonizar una clasificación histórica, será uno de los grandes focos de atención en la competencia que abre la actividad oficial del sábado.
La carrera Sprint se pondrá en marcha a las 13:00 horas (horario de Argentina). Será una prueba de velocidad pura donde la gestión de los neumáticos y la agresividad en la largada serán claves para mantenerse en el pelotón de vanguardia.
Gracias a su 8º puesto obtenido en la clasificación del viernes, Colapinto inicia la competencia en una posición privilegiada. El formato Sprint de la Fórmula 1 presenta un reto particular: únicamente los pilotos que crucen la meta entre los ocho mejores lograrán sumar unidades para el campeonato.
Al largar octavo, Franco se encuentra justo en el límite de la zona de puntos, lo que lo obligará a defenderse de ataques directos desde el inicio. Partirá dos lugares por delante del otro auto de Alpine, conducido por Pierre Gasly, quien largará 10º.
Dónde ver el GP de Miami por TV y cómo seguir online
La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
Cronograma del Gran Premio de Miami
Sábado 2 de mayo
- Carrera sprint: 13:00 a 14:00
- Clasificación: 17:00 a 18:00
Domingo 3 de mayo
- Carrera: 17:00
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