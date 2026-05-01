Escándalo en Nucleoeléctrica: informe de Manuel Adorni revela gastos millonarios con tarjetas corporativas

La defensa de Demian Reidel

El exdirector de la entidad, Demian Reidel (quien renunció en febrero en medio de sospechas por sobreprecios), utilizó sus redes sociales para defenderse. Sostuvo que los resúmenes de las tarjetas "no muestran ningún gasto personal" y argumentó que las acusaciones mezclan datos de diversos plásticos de la compañía, aunque no negó que los movimientos existieran bajo su gestió

Más allá de los gastos con tarjeta, la Justicia investiga un contrato cuyo presupuesto sufrió un incremento patrimonial sospechoso, pasando de u$s600.000 a u$s7.000.000. Este desfasaje fue el detonante de la salida de Reidel, asediado por cuestionamientos sindicales y sospechas de corrupción.

Actualmente, Nucleoeléctrica atraviesa un proceso de privatización parcial, que contempla la venta del 44% de su paquete accionario. Este escándalo acelera los planes del Poder Ejecutivo para reconfigurar la estructura interna de la empresa y separar drásticamente los gastos de representación de las funciones operativas.