Franco Colapinto llegó al paddock del GP de Miami junto a Maia Reficco mate en mano
El piloto argentino arribó al área restringida del circuito estadounidense con su novia.
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, y la actriz y cantante Maia Reficco confirmaron oficialmente su relación en el paddock durante el Gran Premio de Miami 2026
Tras meses de rumores, la pareja fue captada besándose y caminando de la mano en el circuito luego de que Colapinto lograra el octavo puesto (P8) en la clasificación para la carrera Sprint. El equipo Alpine incluso compartió un video en sus redes sociales validando el vínculo, lo que generó un gran impacto en el paddock y entre los seguidores argentinos
Aunque ya se habían mostrado juntos en eventos previos en Buenos Aires, el paddock de Miami fue el escenario del primer beso público compartido por fuentes oficiales del equipo.
Reficco acompañó a Franco durante todo el fin de semana en Estados Unidos, incluso llegando al circuito junto a él mientras el piloto llevaba el tradicional mate.
Colapinto se prepara para largar desde la octava posición en la carrera que se disputa este sábado.
Foto: así llegó Franco Colapinto al paddock del GP de Miami junto a Maia Reficco
Ángela Torres reveló por qué se peleó con Maia Reficco: "La eliminé de mi vida"
El mundo del espectáculo tiene historias que resurgen con el tiempo, y una de ellas es la fuerte pelea que marcó el quiebre definitivo entre Ángela Torres y Maia Reficco, hoy en el centro de la escena por su relación con Franco Colapinto.
Fue la propia Ángela quien, en distintas entrevistas, recordó el episodio que terminó con una amistad que parecía sólida. Todo ocurrió en una salida nocturna, en la que ambas compartían un mismo círculo y confianza. Sin embargo, lo que parecía una noche más terminó en una situación que la actriz definió como “horrible”.
Según relató, ella tenía un interés amoroso claro y Maia estaba al tanto. Pero en un momento de la noche, todo cambió: vio a su entonces amiga besándose con ese chico frente a ella y, poco después, yéndose juntos. El impacto fue inmediato y, para Torres, determinante.
La actriz no dudó en calificar lo ocurrido como una traición. Explicó que estaba muy enganchada emocionalmente y que lo que más le dolió fue que Maia conocía perfectamente la situación. Ese gesto fue suficiente para tomar una decisión tajante: cortar el vínculo por completo.
Con el paso de los años, el conflicto bajó en intensidad mediática, pero no hubo reconciliación. Si bien Ángela adoptó una postura más diplomática en público y llegó a desearle lo mejor, dejó en claro que la relación no tuvo vuelta atrás. Así, una historia que comenzó como una amistad cercana terminó convertida en una ruptura definitiva, marcada por un episodio que, según sus propias palabras, no tuvo perdón.
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