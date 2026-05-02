Franco Colapinto llegó al paddock del GP de Miami junto a Maia Reficco mate en mano

Foto: así llegó Franco Colapinto al paddock del GP de Miami junto a Maia Reficco

colapinto novia miami2

Ángela Torres reveló por qué se peleó con Maia Reficco: "La eliminé de mi vida"

El mundo del espectáculo tiene historias que resurgen con el tiempo, y una de ellas es la fuerte pelea que marcó el quiebre definitivo entre Ángela Torres y Maia Reficco, hoy en el centro de la escena por su relación con Franco Colapinto.

Fue la propia Ángela quien, en distintas entrevistas, recordó el episodio que terminó con una amistad que parecía sólida. Todo ocurrió en una salida nocturna, en la que ambas compartían un mismo círculo y confianza. Sin embargo, lo que parecía una noche más terminó en una situación que la actriz definió como “horrible”.

Según relató, ella tenía un interés amoroso claro y Maia estaba al tanto. Pero en un momento de la noche, todo cambió: vio a su entonces amiga besándose con ese chico frente a ella y, poco después, yéndose juntos. El impacto fue inmediato y, para Torres, determinante.

La actriz no dudó en calificar lo ocurrido como una traición. Explicó que estaba muy enganchada emocionalmente y que lo que más le dolió fue que Maia conocía perfectamente la situación. Ese gesto fue suficiente para tomar una decisión tajante: cortar el vínculo por completo.

Con el paso de los años, el conflicto bajó en intensidad mediática, pero no hubo reconciliación. Si bien Ángela adoptó una postura más diplomática en público y llegó a desearle lo mejor, dejó en claro que la relación no tuvo vuelta atrás. Así, una historia que comenzó como una amistad cercana terminó convertida en una ruptura definitiva, marcada por un episodio que, según sus propias palabras, no tuvo perdón.