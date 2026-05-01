A qué hora corre Franco Colapinto en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami

Después de un viernes donde la alegría fue completa —incluyendo festejos con su equipo y su mánager—, Franco buscará capitalizar el ritmo mostrado por su monoplaza.

Para seguir a Franco Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami

Sábado 2 de mayo

Carrera sprint: 13:00 a 14:00

13:00 a 14:00 Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17:00

Dónde ver el GP de Miami por TV y cómo seguir online

La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.