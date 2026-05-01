A qué hora corre Franco Colapinto en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami
El piloto argentino de Alpine busca volver a sumar en la Fórmula 1, luego de una clasificación histórica en la que finalizó octavo.
Los fanáticos del automovilismo argentino tienen este sábado una cita imperdible con el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Tras su destacada clasificación, Franco Colapinto participa en la carrera Sprint, la primera competencia puntuable del fin de semana en territorio estadounidense.
La competencia Sprint se pondrá en marcha a las 13:00 horas (Argentina). Los seguidores del piloto de Alpine podrán seguir la acción en vivo a través de las plataformas habituales de transmisión de la Fórmula 1.
El joven pilarense llega a esta instancia tras una actuación histórica este viernes, donde logró adjudicarse el 8º puesto de largada. Este resultado es especialmente relevante debido al sistema de puntuación del formato Sprint, ya que a diferencia de la carrera principal del domingo, solo suman unidades los pilotos que finalicen entre los ocho mejores.
De esta manera, Colapinto largará justamente en el límite de la zona de puntos, lo que le otorga una oportunidad inmejorable para pelear mano a mano con los referentes de la categoría. El argentino partirá por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly (10º), y tendrá la misión de defender su lugar frente a pilotos de renombre que buscan escalar posiciones desde atrás.
Después de un viernes donde la alegría fue completa —incluyendo festejos con su equipo y su mánager—, Franco buscará capitalizar el ritmo mostrado por su monoplaza.
Para seguir a Franco Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami
Sábado 2 de mayo
- Carrera sprint: 13:00 a 14:00
- Clasificación: 17:00 a 18:00
Domingo 3 de mayo
- Carrera: 17:00
Dónde ver el GP de Miami por TV y cómo seguir online
La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
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