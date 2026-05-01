Histórico: Franco Colapinto brilló en Miami y largará 8º en la carrera Sprint

La grilla de partida volvió a demostrar la paridad de este certamen, que tuvo como poleman nuevamente a los referentes de la categoría, pero con la irrupción de talentos jóvenes que, como Colapinto, están decididos a desafiar el orden establecido. La expectativa entre los fanáticos argentinos es total de cara a la jornada del sábado.

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