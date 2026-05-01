Histórico: Franco Colapinto brilló en Miami y largará 8º en la carrera Sprint
El piloto argentino compitió en Q3 por primera vez desde que llegó a Sprint, y logró igualar su mejor clasificación en la Fórmula 1.
En una jornada que quedará grabada en las páginas del automovilismo nacional, el piloto argentino Franco Colapinto alcanzó un resultado sobresaliente en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, para largar desde la cuarta posición.
Tras haber finalizado en la 11ª posición durante las prácticas libres, el piloto argentino de Alpine logró meterse en la fase final de la tanda cronometrada y se adjudicó un espectacular 8º puesto de largada.
El reinicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, tras el parate por los conflictos en Medio Oriente, parece haberle sentado bien al joven bonaerense. Colapinto mostró una adaptación notable al trazado estadounidense y logró optimizar el rendimiento de su monoplaza en cada salida a pista.
Este 8º lugar no solo representa su mejor posición de partida en lo que va del campeonato, sino que lo deja en una ubicación inmejorable para pelear por puntos en la competencia de este sábado. La regularidad que viene mostrando, sumada a este salto de competitividad, ratifica su crecimiento dentro de la estructura de Alpine.
La actividad en Miami continuará con la carrera Sprint, donde el argentino buscará defender su lugar en el "top 10" frente a los mejores pilotos del mundo.
La grilla de partida volvió a demostrar la paridad de este certamen, que tuvo como poleman nuevamente a los referentes de la categoría, pero con la irrupción de talentos jóvenes que, como Colapinto, están decididos a desafiar el orden establecido. La expectativa entre los fanáticos argentinos es total de cara a la jornada del sábado.
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