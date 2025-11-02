Fabián Cubero demandó a Vélez: la cifra millonaria que pide

Por su parte, la actual comisión directiva rechazó la posibilidad de una conciliación, argumentando que los montos reclamados son excesivos y que algunos conceptos, como las horas extra y la antigüedad completa, resultan improcedentes.

El juicio se encuentra actualmente en la etapa probatoria, y se espera que la sentencia se conozca durante el próximo año. Dentro del club, el caso ya genera malestar e incertidumbre, tanto por el impacto económico que implicaría un fallo adverso como por el precedente que podría sentar en materia laboral para los futuros vínculos con exjugadores y empleados. De resolverse a favor de Cubero, Vélez debería afrontar un pago millonario que afectaría seriamente sus finanzas, en un contexto institucional que ya atraviesa dificultades económicas.