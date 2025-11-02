Fabián Cubero demandó a Vélez: la cifra millonaria que pide
El ídolo velezano reclama al club de Liniers una tremenda suma por diferencias laborales, antigüedad y comisiones. La causa ya está en etapa probatoria.
Fabián Cubero, inició un juicio laboral millonario contra Vélez, en lo que se considera uno de los litigios más importantes de su historia reciente. Según la última Memoria y Balance de la institución, la suma reclamada asciende a casi $700 millones, más del doble de los $325 millones que el exjugador exigía inicialmente.
El aumento responde a la actualización de los montos bajo criterios del fuero laboral, que incluye conceptos como horas extra, antigüedad desde su primer contrato profesional en 1996 y comisiones derivadas de su participación en distintos acuerdos firmados a lo largo de su carrera. El reclamo toma como punto de partida aquel primer contrato, lo que amplía considerablemente los años de servicio y los rubros que Cubero considera adeudados.
Poroto, quien ostenta el récord de 626 partidos con la camiseta del Fortín y fue uno de los grandes referentes de las últimas décadas, fue desvinculado en 2024 de su cargo como director de Relaciones Institucionales, que ocupaba desde 2020. Su abogado aseguró que la decisión fue comunicada sin previo aviso mientras el exjugador se encontraba de vacaciones y que se enteró de la medida a través de los medios.
Desde su entorno, remarcan que el reclamo no tiene fines personales, ya que planea donar cualquier indemnización que reciba a la pensión del club, gesto que le otorga al conflicto un fuerte componente emocional y simbólico.
El secretario de actas de Vélez, Bernardo Bertelloni, reconoció que parte de las comisiones reclamadas están en disputa debido a contratos mal redactados durante gestiones anteriores, lo que dificulta determinar qué montos le correspondían efectivamente a Cubero. Además, criticó a la dirigencia anterior por haberle otorgado el cargo directivo, aunque admitió que la documentación presentada por el exfutbolista otorga cierta entidad a su reclamo.
Por su parte, la actual comisión directiva rechazó la posibilidad de una conciliación, argumentando que los montos reclamados son excesivos y que algunos conceptos, como las horas extra y la antigüedad completa, resultan improcedentes.
El juicio se encuentra actualmente en la etapa probatoria, y se espera que la sentencia se conozca durante el próximo año. Dentro del club, el caso ya genera malestar e incertidumbre, tanto por el impacto económico que implicaría un fallo adverso como por el precedente que podría sentar en materia laboral para los futuros vínculos con exjugadores y empleados. De resolverse a favor de Cubero, Vélez debería afrontar un pago millonario que afectaría seriamente sus finanzas, en un contexto institucional que ya atraviesa dificultades económicas.
