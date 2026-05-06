La emotiva carta de Mica Viciconte por los 4 años de Luca que enterneció a sus fans

Luca Cubero cumple 4

Luego, abrió su corazón con palabras cargadas de emoción: “Sos lo más lindo que me pasó en la vida, mi mayor alegría, mi amor infinito. Tenés una dulzura y una sensibilidad que me emocionan todos los días... sos puro amor y ojalá la vida siempre te cuide eso tan especial que tenés”.

Uno de los momentos más sensibles del posteo llegó cuando reveló una frase que Luca le dijo y que la movilizó profundamente. “Hoy, con algo tan simple, me llenaste el corazón: ‘Mami, ¿hoy te quedás?’. Y en ese momento entendí todo... que no hay nada más importante que estar a tu lado, acompañarte, mirarte crecer y no perderme ni un segundo de tu vida”, expresó.

Luca Cubero celebrando sus 4

Además, la influencer agradeció todo lo vivido junto a su hijo durante estos años. “Gracias por enseñarme tanto siendo tan chiquito, por cada abrazo, cada risa y cada mirada llena de amor. Sos mi todo”, escribió.

Antes de cerrar el mensaje, adelantó que el festejo continuará durante el fin de semana junto a los amigos del pequeño. “El sábado vas a festejar con tus amiguitos y sé que vas a ser muy feliz... y yo voy a estar ahí, mirándote, guardando cada momento para siempre. Te amo con toda mi alma, para siempre”, concluyó.