Schelotto explotó contra un periodista tras la eliminación de Vélez: "No entiendo la pregunta"

“No entiendo la pregunta”, contestó Guillermo con gesto serio. Sin embargo, el periodista profundizó todavía más su planteo y explicó por qué consideraba diferente la actitud del DT durante el encuentro. “¿Vivís los partidos diferente? Porque si en este partido hubiese estado otra camiseta, creo que te echaban a vos, de la manera que vivís al partido. Porque el penal es dudoso, el referí tardó 15 minutos por reloj para echar al jugador de Gimnasia, y te vi tranquilo. Te felicito”, expresó.

La frase terminó de encender el enojo del entrenador de Vélez, que rápidamente decidió marcar su molestia frente a todos los presentes: “La verdad, prefiero no contestarte. Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto”, respondió de manera tajante.

Lejos de retroceder, el periodista aclaró que no tenía intención de ofenderlo y sostuvo que simplemente interpretó una actitud distinta de parte del técnico durante el partido. “No, no te hago de mal gusto. Siento que vivís diferente el partido. Ojo, y comparto que hablás maravilla de Vélez y te sigo bancando. Pero hoy vi un equipo sin actitud en la cancha”, agregó.

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Para ese momento, Guillermo ya mostraba evidente fastidio y decidió cerrar definitivamente el tema con una respuesta contundente, donde además defendió su trayectoria dentro del fútbol profesional. “Está bien, yo te entiendo lo que vos decís. Te reitero, nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto no. Yo no dije de mala intención. Ya está, no tiene respuesta la pregunta. Debuté cuando tenía 18 años y jamás tuve un problema bajo ningún sentido en el fútbol, en toda mi vida. Y creo que la pregunta está de más, es de mal gusto y no tiene respuesta”, sentenció.

El cruce rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó opiniones divididas entre hinchas y periodistas. Algunos consideraron exagerada la reacción del entrenador, mientras que otros entendieron que la pregunta insinuaba una falta de profesionalismo por parte de Guillermo debido a su identificación con Gimnasia. Más allá de la polémica en conferencia, la derrota dejó a Vélez golpeado desde lo futbolístico. Ahora, el cuerpo técnico deberá trabajar rápidamente para recomponer el ánimo del plantel y enfocarse en los próximos objetivos de la temporada.