Prelista para el Mundial 2026: quién es Zaid Romero, la sorpresa de la defensa

Sus inicios se dieron en las divisiones juveniles de Huracán Las Heras, para luego debutar profesionalmente en Godoy Cruz a fines de 2019. Tras sumar rodaje a préstamo en Villa Dálmine y en la Liga de Quito ecuatoriana, su explosión definitiva llegó con la camiseta de Estudiantes de La Plata. En el "Pincha" se coronó campeón de la Copa Argentina 2023 y la Copa de la Liga 2024, nivel que lo llevó a ser transferido al Club Brujas de Bélgica por una cifra cercana a los 6 millones de euros.

Luego de conquistar la Copa y la Supercopa belga en 2025, en la actualidad defiende los colores del Getafe C.F. en la Primera División de España, donde se encuentra cedido a préstamo. Su imponente presencia física y firmeza defensiva lograron captar la atención albiceleste.

Lionel Messi y los campeones que siguen firmes

La principal noticia de la convocatoria pasa por la presencia inamovible de Lionel Messi. A pesar de que el capitán todavía no confirmó públicamente si disputará el torneo, el entrenador decidió sumarlo a la lista preliminar. Junto al rosarino, se mantiene la columna vertebral que se coronó en Qatar 2022. Nombres pesados como Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Julián Álvarez integran la nómina que se reducirá a 26 representantes oficiales antes del 30 de mayo.

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También hay espacio para sorpresas del ámbito local que reflejan el prometedor recambio generacional. Jóvenes como Santiago Beltrán, arquero de River, y Tomás Aranda, de Boca Juniors, fueron citados tras sus grandes presentes en el fútbol nacional, ampliando el abanico de variantes para la alta exigencia del calendario.

La nómina completa para el Mundial 2026

A continuación, el listado detallado de los 55 preseleccionados: