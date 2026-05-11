Prelista para el Mundial 2026: quién es Zaid Romero, la sorpresa de la defensa
Lionel Scaloni presentó a los 55 preseleccionados para el Mundial 2026. Conocé la lista completa y los detalles sobre la citación del joven defensor.
A poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni confirmó la nómina preliminar de la Selección nacional. Con la esperada presencia de Lionel Messi y una gran renovación generacional, el cuerpo técnico oficializó a los 55 futbolistas que pelearán por un lugar.
¿Quién es Zaid Romero, la cara nueva en defensa?
Dentro de la extensa nómina de jugadores que entregó la AFA, sobresale la figura de Zaid Romero. El defensor central zurdo, que en la actualidad se desempeña en el Getafe CF, se convirtió en la gran novedad de la preselección. Con pasado en Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata y Liga de Quito, su imponente altura y sólida salida desde el fondo lo consolidaron en Europa, logrando captar la atención del cuerpo técnico albiceleste para renovar la zaga central.
Nacido en Mendoza hace 26 años, este defensor central zurdo de 1,92 metros de altura se convirtió en la gran sorpresa de la preselección. Con una destacada versatilidad que le permite jugar tanto de central como por el sector izquierdo en una línea de tres, Romero supo forjar una carrera de constante ascenso.
IMPORTANTE: Aire polar con frío extremo y temperaturas de casi 0 grados: ¿puede caer nieve en Buenos Aires esta semana?
Sus inicios se dieron en las divisiones juveniles de Huracán Las Heras, para luego debutar profesionalmente en Godoy Cruz a fines de 2019. Tras sumar rodaje a préstamo en Villa Dálmine y en la Liga de Quito ecuatoriana, su explosión definitiva llegó con la camiseta de Estudiantes de La Plata. En el "Pincha" se coronó campeón de la Copa Argentina 2023 y la Copa de la Liga 2024, nivel que lo llevó a ser transferido al Club Brujas de Bélgica por una cifra cercana a los 6 millones de euros.
Luego de conquistar la Copa y la Supercopa belga en 2025, en la actualidad defiende los colores del Getafe C.F. en la Primera División de España, donde se encuentra cedido a préstamo. Su imponente presencia física y firmeza defensiva lograron captar la atención albiceleste.
Lionel Messi y los campeones que siguen firmes
La principal noticia de la convocatoria pasa por la presencia inamovible de Lionel Messi. A pesar de que el capitán todavía no confirmó públicamente si disputará el torneo, el entrenador decidió sumarlo a la lista preliminar. Junto al rosarino, se mantiene la columna vertebral que se coronó en Qatar 2022. Nombres pesados como Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Julián Álvarez integran la nómina que se reducirá a 26 representantes oficiales antes del 30 de mayo.
LEÉ TAMBIÉN: Aire polar y frío extremo en Buenos Aires: qué día baja la temperatura a casi 0 grados
También hay espacio para sorpresas del ámbito local que reflejan el prometedor recambio generacional. Jóvenes como Santiago Beltrán, arquero de River, y Tomás Aranda, de Boca Juniors, fueron citados tras sus grandes presentes en el fútbol nacional, ampliando el abanico de variantes para la alta exigencia del calendario.
La nómina completa para el Mundial 2026
A continuación, el listado detallado de los 55 preseleccionados:
-
Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán.
Defensores: Agustín Giay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y Gabriel Rojas.
Mediocampistas: Máximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolás Domínguez, Emiliano Buendía, Valentín Barco, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomás Aranda y Nicolás Paz.
Delanteros: Lionel Messi, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y Mateo Pellegrino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario