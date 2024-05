Fabián Cubero demandará a Vélez: la millonaria indemnización que pide

LA DENUNCIA DE FABIÁN CUBERO CONTRA VÉLEZ

Embed FABIÁN CUBERO DEMANDARÁ A VÉLEZEl ex capitán del Fortín demandará al club tras su despido como funcionario y reclamará comisiones, liquidación final y horas extras de su paso por Liniers.@nicolarocca__ pic.twitter.com/KG48SGIc9v — Diario Olé (@DiarioOle) May 26, 2024

La noticia se dio a conocer en el medio partidario Vélez a Fondo, donde el vicepresidente tercero del Fortín, Nelson Pugliese, ya había anticipado que la situación venía con conflicto: "Fue una decisión de finalizar un contrato. Cuando es así no siempre se cierra en buenos términos. El de Fabián Cubero es el único que no está definido al cien por cien. Su abogado le reclamó al club 382 millones de pesos mezclando los contratos de futbolista y como empleado en relación de dependencia, diciendo que no le pagaron las horas extras, el trabajar los domingos. No inició ninguna demanda judicial. No nos presentamos en la audiencia porque eran infundados los reclamos que él hacía".