Belgrano venció 2-0 Unión y es el primer semifinalista del Torneo Apertura
Tras quedarse con un clásico cordobés histórico, el "Pirata" se impuso de local para eliminar al "Tatengue" y ser el primero en meterse en semifinales.
El Torneo Apertura 2026 empieza a entrar en su etapa más decisiva y este martes tuvo uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final, donde un embalado Belgrano de Córdoba derrotó 2-0 a Unión para convertirse en el primer semifinalista de la edición.
En el estadio Julio César Villagra, Adrián Sánchez, de cabeza, abrió el marcador a los 19 minutos del complemento, mientras que Ramiro Hernandes puso cifras definitivas en el sexto minuto de tiempo agregado, para meterse entre los cuatro mejores equipos del campeonato.
El "Pirata", ganador de la serie, deberá enfrentar en semifinales al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Huracán.
La expectativa en Alberdi era enorme. El Pirata llegaba con la confianza por las nubes después de haberse quedado con una nueva edición del clásico cordobés.
El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski derrotó 1-0 a Talleres en el Mario Alberto Kempes y cortó una racha histórica sin triunfos en ese enfrentamiento. El único gol del partido lo convirtió Francisco González Metilli, una de las figuras que tuvo el equipo en el tramo final del encuentro.
El triunfo frente a la T no solo le permitió avanzar de ronda, sino también recuperar una alegría muy esperada por los hinchas. No vencía a Talleres desde abril de 2006, cuando se impuso 2-1 en la B Nacional; mientras que en Primera División, el antecedente favorable más cercano había sido en el Clausura 2001.
Enfrente estaba un Tatengue que llegaba en pleno crecimiento futbolístico y emocional. Fue el último clasificado de la Zona A, pero en octavos había logrado una de las grandes sorpresas al derrotar 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza.
Los goles de Belgrano vs. Unión
Adrián Sánchez, de cabeza, puso el 1-0 para Belgrano
El 2-0 de Ramiro Hernandes para Belgrano:
Belgrano vs. Unión, por los cuartos del Torneo Apertura: formaciones
- Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Belgrano vs. Unión: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Arbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Fernando Espinoza.
- TV: ESPN Premium.
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