Belgrano venció 2-0 Unión y es el primer semifinalista del Torneo Apertura

El triunfo frente a la T no solo le permitió avanzar de ronda, sino también recuperar una alegría muy esperada por los hinchas. No vencía a Talleres desde abril de 2006, cuando se impuso 2-1 en la B Nacional; mientras que en Primera División, el antecedente favorable más cercano había sido en el Clausura 2001.

Enfrente estaba un Tatengue que llegaba en pleno crecimiento futbolístico y emocional. Fue el último clasificado de la Zona A, pero en octavos había logrado una de las grandes sorpresas al derrotar 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Los goles de Belgrano vs. Unión

Adrián Sánchez, de cabeza, puso el 1-0 para Belgrano

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Belgrano/status/2054344183318552649&partner=&hide_thread=false #VamosLaB | Mirá el gol de Adrián Sánchez



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El 2-0 de Ramiro Hernandes para Belgrano:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054351126552617134&partner=&hide_thread=false ¡¡TODO LIQUIDADO EN ALBERDI!! Golazo de Ramiro Hernández para el 2-0 de Belgrano contra Unión para pasar a semi.



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Belgrano vs. Unión, por los cuartos del Torneo Apertura: formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Belgrano vs. Unión: otros datos

Hora: 19.00.

19.00. Estadio: Julio César Villagra.

Julio César Villagra. Arbitro: Andrés Merlos.

Andrés Merlos. VAR: Fernando Espinoza.

Fernando Espinoza. TV: ESPN Premium.