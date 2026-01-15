La joya de la cantera de River que jugará la Copa Libertadores a préstamo en otro equipo
El joven delantero, con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, jugará a préstamo en Independiente Rivadavia en busca de continuidad y experiencia.
River continúa ajustando su plantel en un mercado de pases marcado por movimientos estratégicos y decisiones a mediano plazo. En ese contexto, el club de Núñez acordó la salida a préstamo de Bautista Dadín, uno de los delanteros más prometedores de su cantera, quien continuará su carrera durante un año en Independiente Rivadavia de Mendoza.
La operación incluye una opción de compra cuyo monto no fue revelado, aunque el Millonario se aseguró de proteger su patrimonio: el futbolista tiene una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de dólares. La decisión responde a una combinación de factores deportivos.
Con la salida de Miguel Borja, quedó con un espacio vacante en la posición de centrodelantero, pero al mismo tiempo el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo evalúa incorporar un atacante de jerarquía. En ese escenario, la dirigencia priorizó que algunos juveniles sumen minutos fuera del club para no frenar su desarrollo, y Dadín aparece como uno de los casos más representativos.
El delantero de 19 años tuvo un 2025 destacado en la Reserva, bajo la conducción de Marcelo Escudero, lo que le permitió dar el salto al plantel profesional. Durante el Torneo Clausura sumó sus primeros minutos en Primera División, con cuatro partidos disputados y 115 minutos en total, incluido su debut frente a Godoy Cruz. También integró la delegación que viajó al Mundial de Clubes, aunque no llegó a tener participación en cancha. Esas experiencias iniciales sirvieron como vidriera y confirmaron el potencial que el club ve en él.
Sin embargo, el panorama cambió en las últimas semanas. El regreso de Agustín Ruberto tras su lesión, sumado a la búsqueda activa de refuerzos ofensivos, redujo el espacio para los juveniles en el corto plazo. Por ese motivo, River optó por no incluir a Dadín en la pretemporada y avanzar en un préstamo que le garantice continuidad en la máxima categoría del fútbol argentino.
Varios clubes se interesaron en el atacante, entre ellos Sarmiento e Independiente Rivadavia. Finalmente, el destino será el equipo mendocino, que afrontará una temporada histórica con su participación en la Copa Libertadores tras consagrarse en la Copa Argentina. Para Dadín, el desafío representa una oportunidad clave: competir en Primera, ganar experiencia internacional y volver a Núñez con mayor rodaje.
En River consideran que la cesión es beneficiosa para ambas partes. El club protege a un futbolista en el que confía a largo plazo, mientras que el jugador suma minutos y exposición. La cláusula millonaria refleja esa expectativa: Dadín es una apuesta fuerte del semillero millonario y su salida no implica una pérdida, sino una inversión en su crecimiento futuro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario