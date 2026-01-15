La joya de la cantera de River que jugará la Copa Libertadores a préstamo en otro equipo

Bautista Dadín 1

Varios clubes se interesaron en el atacante, entre ellos Sarmiento e Independiente Rivadavia. Finalmente, el destino será el equipo mendocino, que afrontará una temporada histórica con su participación en la Copa Libertadores tras consagrarse en la Copa Argentina. Para Dadín, el desafío representa una oportunidad clave: competir en Primera, ganar experiencia internacional y volver a Núñez con mayor rodaje.

En River consideran que la cesión es beneficiosa para ambas partes. El club protege a un futbolista en el que confía a largo plazo, mientras que el jugador suma minutos y exposición. La cláusula millonaria refleja esa expectativa: Dadín es una apuesta fuerte del semillero millonario y su salida no implica una pérdida, sino una inversión en su crecimiento futuro.