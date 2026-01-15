Neymar mostró el lado más crudo de su rehabilitación: expuso a sus amigos al dolor
El brasileño, otra vez condicionado por una lesión, compartió un video donde dejó al descubierto el intenso y doloroso proceso que atraviesa para competir al máximo nivel.
Neymar vuelve a convivir con uno de los fantasmas que más marcaron su carrera: las lesiones. Tras pasar nuevamente por el quirófano por un problema en la rodilla izquierda, el delantero brasileño inició un exigente proceso de recuperación que no solo demanda tiempo y constancia, sino también una alta tolerancia al dolor. Lejos de ocultar ese costado menos glamoroso del fútbol profesional, el actual jugador del Santos decidió mostrarlo públicamente y generar impacto en las redes sociales.
A través de su cuenta de Instagram, el futbolista de 33 años publicó un video que rápidamente se volvió viral. En las imágenes se lo ve en una sala de rehabilitación, recostado en una camilla y rodeado de amigos. En un gesto entre irónico y pedagógico, Neymar los invitó a experimentar en primera persona la terapia que él debe enfrentar a diario.
La reacción no tardó en llegar: gestos de incomodidad, gritos y nerviosismo dejaron en claro que se trata de un tratamiento intenso y sumamente molesto. El procedimiento al que se sometieron sus amigos forma parte del plan de recuperación que apunta a mejorar el rendimiento y la estabilidad de la articulación afectada.
Si bien el brasileño ya está acostumbrado a este tipo de procesos por su historial médico, el video dejó en evidencia la dureza del camino que debe recorrer para volver a sentirse competitivo. La escena, lejos de ser una broma liviana, expuso la dimensión física y mental que implica una rehabilitación de alto nivel. La publicación se dio en un contexto complejo para Ney.
Con otra operación aún pendiente, el delantero optó por postergar una nueva intervención para poder cerrar un año cargado de compromisos decisivos con el Peixe. A pesar de la lesión, el atacante no bajó los brazos y logró completar la temporada con números más que destacados: 28 partidos disputados, once goles y cuatro asistencias, estadísticas que reflejan su influencia dentro del equipo incluso en condiciones adversas.
Las imágenes generaron todo tipo de reacciones entre los fanáticos. Muchos destacaron la fortaleza mental del futbolista y su voluntad para seguir compitiendo pese a los constantes contratiempos físicos. Otros, en cambio, expresaron preocupación por un cuerpo que parece no darle tregua y por la acumulación de lesiones en una etapa avanzada de su carrera.
Lo cierto es que Neymar volvió a mostrar una faceta poco habitual: la del sacrificio cotidiano, lejos de los estadios llenos y los flashes. En cada sesión de rehabilitación se juega una batalla silenciosa, con el objetivo de volver a disfrutar del fútbol sin limitaciones. Mientras tanto, el brasileño eligió compartir ese proceso, dejando claro que detrás del talento y la fama hay dolor, esfuerzo y una lucha constante por mantenerse en la élite.
