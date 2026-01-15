Neymar mostró el lado más crudo de su rehabilitación: expuso a sus amigos al dolor

neymar lesion

Las imágenes generaron todo tipo de reacciones entre los fanáticos. Muchos destacaron la fortaleza mental del futbolista y su voluntad para seguir compitiendo pese a los constantes contratiempos físicos. Otros, en cambio, expresaron preocupación por un cuerpo que parece no darle tregua y por la acumulación de lesiones en una etapa avanzada de su carrera.

Lo cierto es que Neymar volvió a mostrar una faceta poco habitual: la del sacrificio cotidiano, lejos de los estadios llenos y los flashes. En cada sesión de rehabilitación se juega una batalla silenciosa, con el objetivo de volver a disfrutar del fútbol sin limitaciones. Mientras tanto, el brasileño eligió compartir ese proceso, dejando claro que detrás del talento y la fama hay dolor, esfuerzo y una lucha constante por mantenerse en la élite.