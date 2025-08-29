Fenerbahçe despidió a José Mourinho tras quedar eliminado de la Champions League

mourinho 1

Durante su breve paso por el Fenerbahçe, había defendido su legado y su metodología, destacando el cambio que provocó en la preparación de equipos y en la estrategia de partidos desde los inicios de los 2000: “Hay un antes y un después de mí metodológicamente. En cómo se entrena y cómo se piensa sobre un partido… Cuando llegué al Inter, la primera vez que fui a Italia, ningún jugador creía en esa manera de trabajar”.

Ahora, la entidad turca deberá conformarse con disputar la Europa League. El club quedó ubicado en el Bombo 2 de la segunda competición europea por excelencia, junto a equipos como Braga, Crvena Zvezda, Lyon, PAOK, Viktoria Plze, Ferencváros, Celtic y Maccabi Tel-Aviv.