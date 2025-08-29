Fenerbahçe despidió a José Mourinho tras quedar eliminado de la Champions League
El club turco anunció la salida del entrenador portugués luego de caer ante Benfica en el playoff y ahora disputará la Europa League.
El Fenerbahçe puso fin a la etapa de José Mourinho al frente del primer equipo apenas un año después de su llegada, luego de quedar eliminado en la fase previa de la UEFA Champions League frente al Benfica.
La directiva del club turco comunicó la destitución mediante un mensaje oficial en redes sociales: “Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera”.
La decisión llegó a menos de 48 horas de la derrota en Portugal, que no solo privó al equipo de disputar la fase de grupos de la Champions, sino que también dejó al Fenerbahçe séptimo en la Superliga turca, con apenas una victoria y un empate en los primeros partidos de la temporada. El club turco se prepara ahora para enfrentar al Gençlerbirlii como visitante, en un partido programado para el domingo, apenas días después de la destitución de Mourinho.
Este revés representa un golpe duro para el técnico portugués, que no dirigía en la Champions League desde marzo de 2020, cuando estaba al frente del Tottenham. La eliminación precipita el cierre de su etapa en Turquía, pese a que aún contaba con una temporada más de contrato. Según información de MARCA, el despido estará acompañado de una indemnización cercana a los 15 millones de euros.
Durante su breve paso por el Fenerbahçe, había defendido su legado y su metodología, destacando el cambio que provocó en la preparación de equipos y en la estrategia de partidos desde los inicios de los 2000: “Hay un antes y un después de mí metodológicamente. En cómo se entrena y cómo se piensa sobre un partido… Cuando llegué al Inter, la primera vez que fui a Italia, ningún jugador creía en esa manera de trabajar”.
Ahora, la entidad turca deberá conformarse con disputar la Europa League. El club quedó ubicado en el Bombo 2 de la segunda competición europea por excelencia, junto a equipos como Braga, Crvena Zvezda, Lyon, PAOK, Viktoria Plze, Ferencváros, Celtic y Maccabi Tel-Aviv.
